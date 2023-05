Ponúkame výber správ z printovej rubriky Slovensko a svet Týždenníka TREND.

Konštatovali to ministri financií a šéfovia centrálnych bánk krajín skupiny G7 v komuniké po trojdňovom rokovaní v japonskom meste Niigata. „Musíme zostať ostražití a v prostredí zvýšenej neistoty týkajúcej sa výhľadu globálnej ekonomiky si musia naše makroekonomické politiky zachovať pružnosť a flexibilitu,“ uvádza sa ďalej v dokumente.

Medzi hlavné body stretnutia finančných lídrov G7 patrili problémy bánk, kybernetická bezpečnosť a budovanie spoľahlivejších dodávateľských reťazcov – ich diverzifikácia a zníženie závislosti od Číny. V snahe upokojiť investorov po nedávnych bankrotoch amerických bánk účastníci zasadania zopakovali svoje hodnotenie z apríla, že globálny finančný systém je odolný. V komuniké sa však zaviazali riešiť „nedostatky v oblasti dát, dohľadu a regulácie bankového systému“.

Šéfovia centrálnych bánk prisľúbili, že budú bojovať proti zvýšenej inflácii a zabezpečia, aby inflačné očakávania zostali ukotvené. Podľa toho zrejme nezačnú uvoľňovať menovú politiku, kým nebude jasné, že dostali cenové tlaky pod kontrolu. G7 tvoria USA, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Spojené kráľovstvo. Ďalšími pozvanými boli Európska únia, Medzinárodný menový fond, Svetová banka a ministri financií Brazílie, Indie, Indonézie, Južnej Kórey a Singapuru.

Audítorom sťažuje prácu nestabilita

Krízy posledných rokov, najmä pandémia a vojna na Ukrajine, mali negatívny vplyv aj na prácu audítorov. „Trhy zamávali cenami tak, že štandardné kalkulačné vzorce a plánovanie klientov sa rozbili a zmenili sa na prežívanie zo dňa na deň. Ohodnotiť v tejto situácii finančnú vypovedateľnosť údajov o klientoch je mimoriadne náročné. A práve to je obrovská výzva, ako postupovať pri hodnotení finančných ukazovateľov v celej Európe,“ upozornil prezident Slovenskej komory audítorov Milan Mozolák na stretnutí s partnermi z krajín V4 v Trenčíne.

Koniec marketingového greenwashingu

Poslanci Európskeho parlamentu schválili smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. Mandát EP na rokovania s členskými štátmi počíta so zákazom neodôvodneného používania všeobecných environmentálnych označení ako „šetrný k životnému prostrediu“, „prírodný“, „biologicky rozložiteľný“, „klimaticky neutrálny“ či „eko“. Ide o typický príklad takzvaného green-washingu. Zákaz postihne aj ďalšie zavádzajúce praktiky.

Ministri EÚ podporili plán zníženia ekonomickej závislosti od Číny

Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie na rokovaní v Štokholme vo veľkej miere podporili plán na úpravu politiky voči Číne tak, aby sa kládol väčší dôraz na to, že Čína je aj politickým súperom EÚ. Peking by sa však mal naďalej vnímať ako partner v globálnych otázkach a zároveň ako ekonomický konkurent. Podľa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella (na snímke) sa Únia musí poučiť zo „strategickej chyby“, ktorú urobila v rokoch pred vojnou na Ukrajine, keď sa stala príliš závislou od ruského plynu.

EÚ je v súčasnosti ešte viac závislá od Číny, než bola závislá od ruskej energie, a to v oblasti kľúčových technológií, ako sú solárne panely, a v oblasti kriticky dôležitých materiálov. J. Borrell zdôraznil, že cieľom nie je odstrániť ekonomické väzby medzi EÚ a Čínou, ale obnoviť rovnováhu vzťahov. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis však varoval, že aj keď sa EÚ nechce ekonomicky odpútať od Číny, musí byť na takýto scenár pripravená.

Štát by mal viac financovať stavebné projekty, myslia si odborníci

Pandémia covidu a situácia na Ukrajine zdvihli ceny energií a stavebných materiálov do extrémnych výšok a priniesli problémy zhotoviteľom dopravných stavieb. Na konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023 to pripomenul generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko. Vyslovil sa za zvýšenie financovania stavieb zo strany štátu.

„My ešte vždy nechápeme príslovie, že kde je cesta, tam je život. Jednoducho teraz je ten správny čas, keď by sme sa nemali limitovať hodnotou 0,8 percenta HDP,“ povedal. Končiaci vicepremiér Štefan Holý v diskusii obhajoval novú legislatívu k výstavbe a územnému plánovaniu, ktorá podľa neho prináša do procesu poriadok. Zároveň vyhlásil, že Útvar hodnoty za peniaze je odborne nekompetentný a zbytočný, čo sa stretlo s nesúhlasom časti publika.

Nie pre Rusko ako podmienka

Nemecká vláda chce, aby Európska únia schválila tak-zvanú doložku Nie pre Rusko. Tá by od firiem z tretích krajín vyžadovala, aby sa zmluvne zaviazali nereexportovať do Ruska tovar dovezený z EÚ. Podľa nemeckého návrhu by dovozcovia mimo Únie museli poskytnúť aj písomnú záruku, že taký tovar budú ďalej predávať iným spoločnostiam, len ak aj tie podpíšu doložku Nie pre Rusko. Týkať by sa to mohlo vývozu produktov použiteľných na civilné aj vojenské účely, ako sú napríklad prístroje na nočné videnie či drony. EÚ v súčasnosti rokuje o opatreniach proti obchádzaniu sankcií.

ECB by mala dozerať lepšie

Európska centrálna banka by mala zintenzívniť dohľad. Podľa správy Európskeho dvora audítorov ECB posudzuje úverové riziká a vykonáva kontroly bánk vo všeobecnosti kvalitne, ale nevyužíva nástroje a právomoci v oblasti dohľadu efektívne na zabezpečenie plného krytia identifikovaných rizík dodatočným kapitálom.

Tepelné čerpadlá z Popradu

Spoločnosť Stiebel Eltron v Poprade rozširuje výrobu, do regiónu tak prinesie približne stovku pracovných miest. Otvorila novú výrobnú halu, vďaka čomu zvýši produkciu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody. Podnik chce rozširovať výrobné kapacity aj v nasledujúcich rokoch. Celkové investičné náklady by mali dosiahnuť 26,2 milióna eur vrátane investičného stimulu 4,5 milióna eur od štátu.

13,8 percenta

Inflácia v SR v apríli 2023 medziročne klesla na 13,8 percenta, čo je úroveň naposledy zaznamenaná vlani v júli. Medzimesačný rast cien bol 0,6 percenta. Medziročne boli ceny vyššie v 11 z 12 sledovaných výdavkových skupín.

527 miliónov eur

Slovensko si prostredníctvom štyroch aukcií štátnych dlhopisov požičalo 527 miliónov eur, informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Najviac, 168 miliónov eur, získala SR z predaja dlhopisov splatných v roku 2032.

1 percento

Hospodárstvo EÚ sa bude tento rok vyvíjať lepšie, než sa očakávalo. Európska komisia očakáva v dvadsaťsedmičke rast 1,0 percenta, vo februári prognózovala 0,8 percenta. Výhľad pre eurozónu zlepšila na 1,1 percenta z 0,9 percenta.

1 milión eur

Nevyrovnané záväzky súvisiace s Expom Dubaj známe vedeniu rezortu hospodárstva presahujú milión eur. Informoval o tom krátko pred odchodom z funkcie ministra Karel Hirman. Jeho predchodca Richard Sulík pochybenia popiera.