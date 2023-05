Od poslednej finančnej krízy prešlo 15 rokov. Počas väčšiny tohto obdobia bol vo vyspelom svete problémom mierny ekonomický rast a príliš nízka inflácia. Lenže pre ekonomiku je lepšia mierna inflácia ako žiadna, preto sa ju centrálne banky snažia držať na úrovni dvoch percent.

Ak ceny v ekonomike aspoň mierne rastú, podnik sa môže spoliehať na rastúce tržby, vďaka ktorým dokáže financovať investičné rozhodnutia. Ak by tržby nerástli, podnikatelia by mali tendenciu škrtiť náklady, menej investovať či obmedzovať pracovnú silu. Podobne je to pri zamestnancoch. Ak vidia mierny rast cien, majú tendenciu očakávať aspoň mierny rast miezd a to ich motivuje viac ako stagnujúce mzdy.

Mierna inflácia zvyšuje aj príjmy vlády, minimálne vo forme vyššieho výberu DPH. Preto môžu napríklad zvyšovať dôchodky či investovať do infraštruktúry. A čo je najdôležitejšie, s miernou infláciou rastú aj ceny aktív, čo je v zadlženej ekonomike kľúčové.

Neexistuje pre dlžníka väčší strašiak, ako pokles ceny jeho majetku. Hodnota dlhu je totiž stabilná a ak hodnota majetku klesne pod jeho úroveň, môže nastať bankrot, ktorý sa môže reťazovo šíriť v ekonomike a spôsobiť obrovské škody. V ekonomike sú istým spôsobom zadlžení takmer všetci, za čo ručia majetkom.

Po finančnej kríze však nastalo obdobie, keď bola inflácia taká nízka, že sa ekonómovia obávali, že sa rast cien úplne zastaví, prípadne začne klesať. Centrálne banky preto znižovali úrokové sadzby a začali experimentovať s monetárnymi stimulmi. Nižšie úroky a viac peňazí v systéme mali rozbehnúť úverovanie a zrýchliť infláciu na želané dve percentá ročne.

To sa nepodarilo. Keď prišla pandémia, centrálni bankári sa zľakli deflácie a prepli na úplne novú úroveň stimulov vo viere, že keď malé stimuly počas prechádzajúcich rokov nepomohli, globálna zdravotná kríza si ich vyžaduje ešte väčšie. Pripomínalo to oživovanie Frankensteina, čo tvrdia v analýze aj odborníci investičnej banky JPMorgan. Tí v nej opisujú neželané dôsledky bezprecedentných krokov Fedu.

Fed totiž uspel a dosiahol svoje. Teraz si jeho riaditelia možno prajú, aby sa tak nestalo. Nad ekonomikou sa totiž potáca finančné monštrum, ktoré nie je ani živé, ani mŕtve. Mŕtve nemôže byť, pretože by to ekonomiku pochovalo, ale vzhľadom na štrukturálne škody a straty utŕžené v posledných mesiacoch nie je ani živé. Ale zatiaľ kráča, hoci nevedno kam.

Po prílive peňazí nastáva odliv