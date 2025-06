Česká značka Škoda má v portfóliu dva elektromobily – Enyaq a menší Elroq. Majú podobný dizajn aj spoločnú platformu MEB koncernu Volkswagen a v Mladej Boleslavi sa vyrábajú na tej istej flexibilnej linke. Jedným z hlavných benefitov modelu Elroq je to, že je cenovo porovnateľný so spaľovacím náprotivkom. Výber teda už nie je jasným rozhodnutím postaveným predovšetkým na finančných možnostiach kupujúceho. Do redakčného testu sa obvykle dostávajú autá v najvyššej výbave, s najsilnejším motorom. Toto je iný prípad. Elroq je dostupný v troch verziách s rôznym výkonom elektromotora a veľkosťou trakčnej batérie.

Testovanú verziu 60 poháňa elektromotor na zadnej náprave, ktorý poskytuje výkon 150 kW (204 k) a najvyšší krútiaci moment 310 Nm. Tento balíček zabezpečuje dostatok sily pre elektrické SUV aj vzhľadom na okamžitý nástup výkonu. Jazda s ním je vyrovnaná, Elroq má nízko ťažisko, na ceste sa správa kultivovane a zároveň agilne. Nehnali sme ho do extrémov a neskúšali sme limity pohonu zadných kolies v zákrutách. Určite každý vodič ocení schopnosť vozidla otočiť sa aj na veľmi malom priestore, pretože jeho obrysový priemer otáčania je 9,3 metra. Vďaka tomu je jazda mestom či úzkymi uličkami parkovacích domov úplne bezproblémová.

Rýchla jazda skráti dojazd

Testovaná verzia 60 využíva trakčnú batériu s využiteľnou kapacitou 59 kWh. Podľa technických údajov výrobcu by mala umožniť prejsť s vozidlom 395 až 430 kilometrov na jedno nabitie. Test prebiehal v období, keď boli teploty počas dňa okolo 15 °C a batéria vystačila na prejdenie približne len 330 km. Jedným z dôvodov však bola aj častá jazda vyššou rýchlosťou po diaľnici, čo, ako vieme, elektromobilom vyhovuje menej.