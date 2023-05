V životnom prostredí sa našlo niekoľko tisíc chemických látok s karcinogénnymi účinkami a veľká časť z nich má pôvod v doprave. Dokázalo sa, že emisie sú zodpovedné za zhoršujúcu sa kvalitu ovzdušia, napriek tomu je postoj obyvateľstva nejednoznačný, elektromobily nie sú bežné a chýbajú nabíjacie miesta pre tých, ktorí sa rozhodnú v budúcnosti prispieť k elektromobilite.

Čo je to elektromobil?

Elektromobil je dopravný prostriedok poháňaný elektrickou energiou alebo elektromotorom poháňaným batériou alebo generátorom. Patria sem nielen autá, ale aj bicykle, kolobežky a motorky. Vývoj elektromobilov nie je taký rýchly, ako by sa dalo očakávať, a to kvôli veľkému množstvu mýtov. Medzi elektromobily patria aj hybridné automobily, ktoré sú poháňané kombináciou klasického spaľovacieho motora a elektromotora.



Zdroj: Unsplash Ilustračné foto

Najčastejšie obavy a mýty o elektromobiloch

Dlhý čas nabíjania : rýchlonabíjacie stanice s výkonom až 100 kW dokážu nabiť auto na 80 % kapacity batérie za 30 až 60 minút. Závisí to však od výkonu palubnej nabíjačky.

: rýchlonabíjacie stanice s výkonom až 100 kW dokážu nabiť auto na 80 % kapacity batérie za 30 až 60 minút. Závisí to však od výkonu palubnej nabíjačky. Elektromobil nie je šetrnejší k životnému prostrediu ako automobil so spaľovacím motorom: Toto tvrdenie platí len vtedy, ak sa elektromobily vyrábajú v rovnakom trende a prevádzkujú rovnakým spôsobom ako napríklad mnohé automobily so spaľovacím motorom. To však nemôže fungovať v súčasných podmienkach, keď sa v niektorých krajinách elektrická energia vyrába najmä v uhoľných elektrárňach.

Toto tvrdenie platí len vtedy, ak sa elektromobily vyrábajú v rovnakom trende a prevádzkujú rovnakým spôsobom ako napríklad mnohé automobily so spaľovacím motorom. To však nemôže fungovať v súčasných podmienkach, keď sa v niektorých krajinách elektrická energia vyrába najmä v uhoľných elektrárňach. V prípade zapojenia viacerých majiteľov elektromobilov v režime rýchleho nabíjania existuje riziko výpadku siete: je možné, že zapojenie viacerých elektromobilov s vysokou spotrebou energie na jednom mieste môže spôsobiť problémy pri distribúcii elektrickej energie, takže je potrebné riadiť systém nabíjania.

je možné, že zapojenie viacerých elektromobilov s vysokou spotrebou energie na jednom mieste môže spôsobiť problémy pri distribúcii elektrickej energie, takže je potrebné riadiť systém nabíjania. Vznikne celkové navýšenie spotreby elektrickej energie: Áno, pravidelné nabíjanie automobilov prispeje k zvýšeniu spotreby energie.

Áno, pravidelné nabíjanie automobilov prispeje k zvýšeniu spotreby energie. Krátky dojazd: V porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom je dojazd naozaj krátky a pravdepodobne ešte nejaký čas taký zostane. Dojazd elektromobilov na jedno nabitie je daný najmä elektrickým výkonom batérie.

Ako je to s nabíjacími stanicami?

Pokiaľ ide o elektromobilitu, Slovenská republika sa nachádza skôr na spodných priečkach všetkých krajín EÚ. Napriek tejto skutočnosti energetické spoločnosti investujú do nabíjacích staníc nemalé sumy a dúfajú, že sa situácia s elektromobilmi čoskoro obráti k lepšiemu. Najviac verejných nabíjacích staníc sa nachádza v hlavnom meste Bratislava.



Štatistiky ukazujú, že za posledné tri roky pribudlo ročne približne 300 nabíjacích staníc. Národný akčný plán predpokladá, že do roku 2030 by sa malo vybudovať až 35 000 nových nabíjacích staníc.