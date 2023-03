Sklenená stavba v tvare špirály bude reprezentovať Česku republiku na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake. Jedna z najprestížnejších kultúrno-biznisových platforiem na svete sa po 55 rokoch vráti do Japonska.

Spomedzi 38 návrhov zaujal usporiadateľov architektonicko-dizajnérskej súťaže, ktorými sú kancelária generálneho komisára a architektonická kancelária CCEA MOBA, projekt od architektonického štúdia Apropos Architects v spolupráci s architektkou Terezou Šváchovou a štúdiom Lunchmeat.

Na druhom mieste sa umiestnil ateliér A69 - architekti a tretiu priečku obsadilo liberecké štúdio Mjölk.

Obhájenie sa u Japonska

O najlepších návrhoch rozhodovala sedemčlenná odborná komisia na čele s architektkou Evou Jiřičnou. „Neskutočne ma potešil nebývalý záujem o architektonickú súťaž a počet odovzdaných návrhov. Dokazuje to pozitívne vnímanie svetovej výstavy EXPO a jej prestíž. Tri koncepty majú podľa môjho názoru veľkú šancu japonských návštevníkov osloviť a zaujať,“ hovorí generálny komisár českej účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška ako jeden z členov poroty.

Ten teraz začne s víťazom rokovať o parametroch a podmienkach zmluvy. "Ak by sme sa z akéhokoľvek dôvodu nedohodli, budeme pokračovať v rokovaní s druhým a prípadne tretím v poradí," dodáva O. Soška.

Zdroj: Expo 2025 Fasáda je navrhnutá z tabuľového spekaného skla.

Návrhy jednotlivých pavilónov putujú do Japonska, kde ich musí tamojšia architektonická kancelária spracovať. Zmluva by mala byť podpísaná do konca marca, nasledovať bude dvojkolové povoľovacie konanie v Japonsku. Tu je nutné projekt predstaviť a obhájiť u tamojších autorít a získať stavebné povolenie.

"Ak všetko dopadne dobre, mali by sme mať stavebné povolenie počas októbra, kedy začneme intenzívne pracovať na príprave súťažných podkladov pre verejnú zákazku na zhotoviteľa," poznamenáva generálny komisár. Verejná zákazka by sa mala začať realizovať ešte v priebehu tohto roka, aby sa pavilón na mieste stihol dokončiť najneskôr na začiatku roka 2025.

Žiarivosť skla

Koncepcia a téma pre českú reprezentáciu nesie názov Talent a kreativita pre život. Autori projektu zakomponovali do vzhľadu budovy prvky, ktoré vystihujú českú tradíciu remeselného spracovávania skla.

Fasádu budovy tak bude tvoriť tabuľové spekané sklo, kedy sa sklo zospodu smerom nahor čerí, dole je pieskované a hore ostávajú už iba čisté tabule.

„Využitie skla nám logicky zapadlo ako do témy svetovej výstavy EXPO, tak do nami zvolenej témy vitality. Ako spoločnosť sa budeme dožívať vyššieho veku v plnej sile. Na posilnenie vnútornej vitality si potrebujeme uvedomovať aj spoločenské a kultúrne hodnoty, neustále si ich pripomínať a posilňovať. Preto pavilón z dreva a skla,“ vysvetľuje poňatie víťazného návrhu architektka Nikoleta Slováková zo štúdia Apropos Architects.

Hlavnou prioritou bola pre porotu viditeľnosť. „Kým zistíte, že je to český pavilón, musí vás niečo zaujať,“ hovorí jej predsedníčka. „Návrh vyhral preto, že sme si povedali, že zažiariť českým sklom alebo niečím, čo túto krajinu reprezentuje, je cesta, ktorou by sme v Japonsku chceli ísť,“ dopĺňa E. Jiřičná.

Peniaze od vlády nepostačia

Český pavilón, ktorý bude predstavovať sklenená špirála, bude musieť upútať najmä japonských návštevníkov. Tí majú tvoriť viac ako 80-percent z celkovej účasti divákov na výstave.