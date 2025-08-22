Slovenské združenie pre značkové výrobky varuje, že potenciálne zvýšenie DPH na vybrané potraviny a nápoje bude tvrdým zásahom do peňaženiek spotrebiteľov a zároveň hrozbou pre stabilitu domácej výroby. Rozhodnutie by okamžite zdvihlo ceny základných produktov, znížilo kúpnu silu domácností a ešte viac podporilo infláciu.
Zvýšenie dane by nepoškodilo iba spotrebiteľov, ale aj potravinársky priemysel. Spoločnosti, ktoré investujú do inovácií a znižovania obsahu cukru či soli, by prišli o konkurenčnú výhodu, pričom trh by zaplavili lacnejšie a neraz menej kvalitné alternatívy. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že selektívne zdaňovanie neprináša želané zdravotné benefity, ale vyvoláva útlm spotreby a oslabuje hospodárstvo.
Podľa slovenských výrobcov by ľudia začali vo veľkom nakupovať potraviny v zahraničí, čo by nielen znížilo príjmy štátu, ale takisto pripravilo predajcov o zákazníkov. Najviac by trpeli pohraničné regióny, kde by hrozil úpadok lokálnych predajní a strata pracovných miest.
Producenti vyzývajú vládu, aby zvažované opatrenie nezavádzala a nehľadala rýchle rozpočtové riešenia na úkor spotrebiteľov a domácich producentov.