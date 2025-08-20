Vláda sa dostáva do čoraz ťažšej situácie. Namiesto pôvodného odhadu potreby konsolidácie na budúci rok v objeme 600 miliónov eur sa aktuálne hľadajú dve miliardy. Nájsť v spomaľujúcej slovenskej ekonomike takýto obnos zdaniteľných zdrojov je čoraz väčšia výzva.
Informácie z koaličných rokovaní ukazujú, že modus operandi vlády sa nemení: hlavnou úlohou je nájsť nové daňové príjmy, ktoré rastúce výdavky štátu pokryjú. Tie sa totiž napriek konsolidácii v tomto roku zvýšili už o 1,5 percenta HDP. Zvyšovanie daní má však svoje negatívne stránky, na ktoré by vláda nemala zabúdať.
Konsolidácia tvrdo zasiahla ekonomiku
Aj keď na prvý pohľad je spomalená ekonomika reakciou na medzinárodnú neistotu, v skutočnosti je spôsobená najmä zhoršujúcou sa situáciou v slovenskej ekonomike. Stačí si porovnať ekonomický rast troch ekonomicky podobných krajín: Česka, Poľska a Slovenska.
Kým pred nástupom súčasnej vlády sa ekonomike Slovenska darilo, minulý rok ekonomický rast prudko klesol a aj tento rok ostáva nízky. Naopak, Poľsko a Česko evidujú významnú expanziu. Existuje vysoká pravdepodobnosť, že za stagnáciou slovenskej ekonomiky stojí práve politika súčasnej vlády, ktorá znížila výkonnosť firemného sektora.
Podľa konsolidačných návrhov chce vláda v tejto politike pokračovať. Zámerom je viac zdaniť maloobchod, zbrojárstvo aj banky. Ide o problematický návrh.
Zdanenie maloobchodu by totiž spôsobilo ďalší tlak na rast cien. V júli pritom inflácia prekvapila silným rastom a dosiahla tretiu najvyššiu úroveň v Európskej únii. Inflácia v Poľsku aj Česku je o poznanie nižšia, čo opäť naznačuje, že konsolidácia vo forme vyšších daní zvýšila cenovú hladinu v celej krajine a ďalej zhoršila životnú úroveň obyvateľov.
Zdanenie zbrojárskych firiem môže mať svoju logiku – zbrojári aktuálne patria medzi najziskovejšie sektory ekonomiky. Ide však o sektor, ktorý sa len začal rozvíjať a do budúcna má nezanedbateľnú perspektívu. Svojou výkonnosťou môže aspoň sčasti nahradiť problematický automotive. Ak sa však výraznejšie zdaní, pre zbrojárske firmy to bude signálom, že Slovensko nie je krajina na ďalšie investície. Potenciál väčšej výroby aj zamestnanosti sa rozplynie.
V neposlednom rade sú tu banky. Vyššie dane na bankový sektor vytvárajú nižší vlastný kapitál bánk, čo spôsobuje pokles objemu úverov a následne ekonomické straty. Podľa OECD a neskoršieho fiškálneho monitora MMF každých 0,1 percenta HDP výnosu z bankovej dane znižuje rast HDP o 0,1 až 0,2 percenta . Bankové dane majú jeden z najvyšších negatívnych multiplikátorov, ktoré celé roky rezonujú ekonomikou.
Zákerný multiplikačný efekt
Štát sa môže tešiť z vyšších daňových príjmov, no efekt na ekonomiku je zásadný: každé euro odobraté domácnostiam alebo firmám znižuje spotrebu aj investície. A nie o málo. Každé euro získané na daniach znižuje HDP o pol eura až jedno euro, ukazujú empirické skúsenosti.
Dôvod je jednoduchý: zvýšené daňové príjmy štát nealokuje efektívne. Časť z nich sám minie a zvyšok rozdá na okamžitú spotrebu. Ak by však príjem ostalo podnikateľskému subjektu, investuje viac do produktívnejších činností s ďalším potenciálom rastu ekonomiky aj zamestnanosti.
Najhorším časom na zvyšovanie daní je ekonomické spomalenie, pri ktorom sa ekonomika ešte viac utlmí. A práve takto aktuálne postupuje slovenská vláda a plánuje v tom pokračovať. Má však aj inú možnosť – radikálne osekať svoje výdavky o dve miliardy eur.
Ak by sa do toho pustila, ekonomické následky by boli omnoho priaznivejšie. Analýza 16 vyspelých krajín OECD z roku 2019 prezentovaná v knihe Austerity: When It Works and When It Doesn’t ukázala zásadný rozdiel medzi fiškálnou konsolidáciou vykonávanou cez navyšovanie daní a cez znižovanie výdavkov.
Vyššie dane mali multiplikátor na úrovni -1, čo znamená, že zvýšenie daní o percento spôsobilo pokles HDP o percento v rozmedzí dvoch až troch rokov. Naopak, zníženie výdavkov malo multiplikačný efekt -0,5, čo znamená, že zníženie výdavkov o percento spôsobilo pokles HDP iba o pol percenta.
Záver bol jednoznačný: konsolidácia cez vyššie dane vedie k ekonomickým problémom, nižšie dane podporujú rýchlejšie ekonomické oživenie. Z racionálneho hľadiska tak existuje optimálny spôsob, ako konsolidovať. INESS ukazuje, ako by sa dala skutočná konsolidácia v objeme dvoch miliárd eur dosiahnuť.
Z politického hľadiska je však optimálna konsolidácia problematická. Je preto možné očakávať, že vláda pristúpi k ďalším drakonickým opatreniam. Ich následkom sa však nevyhne. Nebolo by prekvapením, keby sa slovenská ekonomika už v druhom polroku prepadla do recesie, pričom ekonomika v Poľsku či Česku bude rásť.
Nejde však ani o ekonomický rast v tomto či budúcom roku. Trvalé navýšenie daňových sadzieb zníži potenciál ekonomického rastu do budúcna. A to všetko v období, keď ho pre demografické problémy bude krajina potrebovať najviac.