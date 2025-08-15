Spotrebiteľské ceny na Slovensku boli v júli medziročne vyššie o 4,4 percenta, čo predstavuje najvyššiu infláciu za posledných 19 mesiacov. Ceny vzrástli vo všetkých 12 odboroch – od 1,5 percenta v doprave do desiatich percent vo vzdelávaní, informoval Štatistický úrad SR.
Významný vplyv na medziročný vývoj inflácie malo zdraženie potravín a nealkoholických nápojov, keď ceny potravín stúpli o 3,1 percenta. Vyšší rast cien evidovali nealkoholické nápoje – až o 19,2 percenta. Dvojciferný nárast si udržujú počas celého roka, pričom v súčasnosti sú najdrahšie od mája 2023.
Vyššie ceny si vytrvalo udržuje odbor reštaurácií a hotelov (+9,5 percenta). Dovolenková sezóna priniesla aj medziročné zdraženie poistenia či sociálnych služieb (+6,3 percenta).
Výraznejšie vyššie boli v júli aj ceny alkoholických nápojov a tabaku (+6,7 percenta). Rast cien vína dosiahol historické maximum, keď bolo drahšie až o 16 percent.
Bývanie, voda a energie medziročne zdraželi o 2,7 percenta.