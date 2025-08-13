Spotreba sladených nealkoholických nápojov za prvých šesť mesiacov od zavedenia novej dane klesla v priemere o 12 percent. Ceny sladených nápojov stúpli o 35 percent a sú najvyššie v regióne. Spotrebitelia ich preto kupujú menej, v menších baleniach alebo v zahraničí, uviedla Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM).
„DPH na všetky nealkoholické nápoje v gastrozariadeniach sa zvýšila z desiatich na 19 percent, k čomu sa pridala daň zo sladených nápojov. Nealkoholické nápoje sú v reštauráciách často drahšie ako alkohol, čo nevysiela z pohľadu podpory verejného zdravia dobrý signál,“ priblížila výkonná riaditeľka AVNM Lucia Morvai.
Výrobcovia sa navyše obávajú ďalšieho zdražovania v dôsledku pripravovaných konsolidačných opatrení, ak by vláda pristúpila k zvyšovaniu DPH na potraviny a nápoje alebo sadzieb daní na sladené nápoje. „Ak bude negatívny trend poklesu spotreby pokračovať, hrozí zásadný prepad trhu s nápojmi a výpadky daňových príjmov z celého dodávateľského reťazca nápojových spoločností,“ dodala Morvai.
Predaj nápojov zároveň tvorí takmer štvrtinu tržieb v slovenských reštauráciách. Ďalšie zvyšovanie cien môže ešte viac ohroziť ich konkurencieschopnosť v porovnaní s okolitými krajinami a zvýšiť cezhraničné nákupy Slovákov.