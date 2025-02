Globálny dopyt po rope by sa mal podľa prognózy spoločnosti Vitol udržať na stabilnej úrovni minimálne do roku 2040. Najväčší nezávislý obchodník s energiou na svete, ktorý denne obchoduje s takmer desatinou svetovej ponuky ropy, predpokladá, že spotreba dosiahne vrchol koncom tohto desaťročia, no následne sa vráti na súčasných 105 miliónov barelov denne.

Odborníci upozorňujú, že tlak na zelenú transformáciu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie síce povedie k poklesu spotreby niektorých ropných produktov, ako je benzín, tento trend však pravdepodobne vykompenzuje rastúci dopyt po plastoch a skvapalnenom ropnom plyne (LPG).

„Spotreba v Číne už začala klesať v dôsledku masového zavádzania elektrických automobilov,“ uvádza magazín Financial Times, ktorý o analýze informoval.

V rozvojových krajinách sa LPG čoraz viac využíva ako palivo na vykurovanie a varenie, pričom jeho spotreba by sa mala do roku 2040 zvýšiť o 1,7 milióna barelov denne. Z reportu tiež vyplýva, že petrochemický priemysel, v ktorom sa do roku 2040 očakáva nárast spotreby o šesť miliónov barelov denne, zabezpečí približne pätinu celosvetovej spotreby ropy.

„Zdá sa, že vplyv rastúcej populácie, hospodárskeho rozmachu a urbanizácie zabráni výraznému zníženiu dopytu po rope,“ píše Financial Times, no zároveň poukazuje na neistotu spojenú s tempom rozvoja technológií, ako sú elektrifikácia dopravy či alternatívne palivá.