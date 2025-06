Kým domácnosti na Slovensku v súčasnosti ťažia z regulovaných cien a politiky štátu, firmy platia za elektrinu aj plyn násobne viac než ich konkurencia v zahraničí. Dôvodom sú vysoké burzové ceny v stredoeurópskom regióne, poplatky stanovené štátom aj konzervatívne nákupné stratégie odberateľov. V nasledujúcich rokoch dôjde k ďalšiemu zlomovému bodu – od roku 2027 sa rozšíri systém obchodovania s emisnými kvótami ETS2 aj na domácnosti. Týkať sa bude cien benzínu, nafty či plynu, čo výraznejšie predraží dopravu a vykurovanie.



O dôsledkoch energetickej politiky, napojení na vývoj v Nemecku, potrebe flexibilných zdrojov a výzvach nového jadrového zdroja sme hovorili s analytikom Radovanom Potočárom.

Celý rozhovor si môžete pozrieť aj na youtube:

Keď hovoríme o cenách energií platí, že slovenské firmy majú dnes vyššie ceny než podniky v iných krajinách EÚ?

Toto je pri cenách energií v princípe kľúčová otázka. Veľa sa hovorí o domácnostiach, kde máme jedny z najnižších cien v Európe. V prípade podnikov dnes patríme medzi krajiny s najvyššími cenami elektriny aj plynu pre väčších odberateľov.

Aké sú hlavné príčiny?

Najväčšou časťou ceny je samotná komodita – silová elektrina, ktorej cena sa určuje na burze. Napriek jednotnému trhu sú medzi krajinami veľké rozdiely v cenách, ktoré súvisia s mierou prepojenia medzi krajinami. Slovensko je v regióne s relatívne vysokými cenami. Slovensko je síce v súčasnosti exportérom elektriny, no nemá to zásadný vplyv na ceny pre podniky.

Čo ďalšie sa odráža na koncovej cene?

Zvyšok ceny tvoria regulované položky, ktoré sú v kompetencii štátu. Najvýznamnejšia z nich je tarifa za prevádzkovanie systému – poplatok, ktorý tvorí 10 až 15 percent koncovej ceny. Financovali sa z neho uhoľné elektrárne aj podpora obnoviteľných zdrojov. Dnes sa uvažuje, že by mohol slúžiť aj na financovanie jadrových zdrojov.

A ďalšie regulované pozložky?

Sú to poplatky za distribúciu a prenos elektriny. Každá oprávnená investícia do infraštruktúry sa prenáša do koncovej ceny. Aj keď ide o podstatné náklady, možnosti ich zásadnej úpravy sú obmedzené.

Existujú aj iné faktory?

Áno, niektoré slovenské firmy sú konzervatívne v nákupe energií.