Celosvetový dopyt po leteckej doprave sa do roku 2030 zvýši o viac ako 40 percent, čo znamená, že v nasledujúcich rokoch budú potrebné tisíce nových lietadiel. Oznámila to spoločnosť Boeing, ktorá v nedeľu zverejnila svoju prognózu dopytu po komerčných lietadlách v nasledujúcich dvadsiatich rokoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Boeing očakáva, že dopyt do roku 2044 bude na úrovni 43 600 nových lietadiel. To v podstate zodpovedá odhadu z minulého roka, ktorý predpokladal dopyt po 43 975 dodávkach nových lietadiel do roku 2043. Aktualizovaná prognóza americkej spoločnosti zahŕňa takmer 33 300 úzkotrupých lietadiel, niečo vyše 7 800 širokotrupých lietadiel, 955 nákladných lietadiel a 1 545 lietadiel v regionálnej doprave. Prúdové lietadlá zahŕňajú model Boeing 737 MAX a model A320neo od európskeho konkurenta Airbus. Tieto stroje v súčasnosti zodpovedajú za približne štyri z piatich dodávok nových komerčných lietadiel.

Zatiaľ čo prognóza dodávok zostáva približne rovnaká, Boeing znížil svoj 20-ročný výhľad rastu osobnej dopravy zo 4,7 percenta v minuloročnej prognóze na 4,2 percenta v tomto roku. Celosvetová letecká doprava sa podľa prognózy do roku 2030 zvýši o viac ako 40 percenta v porovnaní s obdobím pred pandémiou ochorenia COVID-19.

Boeing očakáva, že počas nasledujúcich 20 rokov bude približne 51 percent dopytu po nových lietadlách pochádzať z rastu v odvetví leteckej dopravy, a nie z výmeny starších lietadiel. Čína, južná Ázia a juhovýchodná Ázia, kam patrí aj India, by mali predstavovať polovicu tejto dodatočnej kapacity. Severná Amerika a Eurázia predstavujú viac ako polovicu predpokladaných dodávok na výmenu starších lietadiel.