Vývojári umelej inteligencie (Al) podľa Víta Janiša z brnenskej Mendelovej univerzity nie sú schopní odhadnúť dôsledky, ktoré ich výtvor pre ľudstvo predstavuje. Janiš je jedným z vedcov, ktorí vo vyhlásení volajú po najmenej polročnom pozastavení vývoja nových modelov s ohľadom na „hlboké riziká pre spoločnosť a ľudstvo“. Janiš sa umelou inteligenciou zaoberá asi 20 rokov.

Fáza singularity ako zlomový bod

Uviedol, že čím viac toho vie, tým väčšie má obavy z toho, čo nastane, akonáhle umelá inteligencia dosiahne takzvanú fázu singularity. Ide o bod zlomu, kedy začne nekontrolovateľný a nevratný technologický rast a ľudská spoločnosť sa začne nenávratne meniť pôsobením technológie. Podľa Janiša neexistuje žiadny racionálny dôvod, prečo by tento míľnik nemal byť dosiahnutý. Otázkou podľa neho nie je či, ale kedy.

„Obávam sa, že vývojári AI nie sú schopní odhadnúť dôsledky, ktoré ich výtvor pre ľudstvo predstavuje. Nejde totiž o otázku technickú, ale filozofickú a legislatívnu,“ uviedol Janiš. Schopnosti umelej inteligencie po dosiahnutí singularity podľa neho porastú exponenciálnym tempom a nebude v ľudských silách tento vývoj ani pochopiť, nieto ho nejakým spôsobom moderovať.

Hrozba v podobe umelej inteligencie

„Vytvoríme si akéhosi boha. Predstava, že tohto boha dokážeme kontajnerizovať a udržať v bezpečí sandboxu, je v najlepšom prípade naivná, rovnako ako predstava, že nám tento boh potom bude slúžiť. On. Nám,“ uviedol Janiš.

Uviedol, že výzvu podpísal, hoci je podľa neho trošku naivný a z dlhodobého hľadiska nič nerieši. „Vnímam ju ale ako spôsob, ako túto tému otvoriť, pretože s ohľadom na to, ako dramatickým spôsobom AI v najbližších mesiacoch a rokoch zmení trh práce a celú spoločnosť, je táto téma v médiách diskutovaná úplne nedostatočne a nemá takú pozornosť politickej reprezentácie, akú si zaslúži,“ myslí si Janiš.

Uviedol, že sme ako pôvodní obyvatelia Nového sveta, ktorí prvýkrát uvideli lode s Európanmi. „Pozerali sa na nich so zaujatím a zvedavosťou, ale ťažko im dochádzalo, čo pre nich táto exotická návšteva v dlhodobom horizonte bude znamenať. My oproti nim máme niekoľko storočí náskok, poznáme históriu a mali by sme byť schopní sa z nej poučiť,“ uviedol Janiš .

Vyhlásenie podpísali stovky akademikov, expertov a podnikateľov zapojených do vývoja umelej inteligencie vrátane miliardára Elona Muska. Navrhujú, aby vývojári túto pauzu využili na spoločnú prácu na bezpečnostných pravidlách a tiež na vystupňovanie spolupráce so zákonodarcami na silnej regulácii odvetvia. Kritici tvrdia, že signatári petície potenciál aktuálnych technológií hrubo preháňajú, napísal Reuters. „Takéto vyhlásenia majú za cieľ vytvoriť prehnané očakávania. Má to v ľuďoch vyvolať obavy,“ myslí si výskumníčka v odbore umelej inteligencie Johanna Björklundová z univerzity vo švédskom Umeaa. „Nemyslím si, že treba ťahať za ručnú brzdu,“ dodala.