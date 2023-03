„Výkonné systémy umelej inteligencie by sa mali vyvíjať len vtedy, keď si budeme istí, že ich účinky budú pozitívne a ich riziká budú zvládnuteľné,“ uviedol Future of Life Institute vo svojej výzve. Jej cieľom má byť šesťmesačné prerušenie vývoja AI systémov, ktoré sú pokročilejšie ako Chat-GPT4.

Ľudstvo môže upadnúť do námesačnosti

Šesťmesačnú pauzu vo vývoji systémov umelej inteligencie v otvorenom liste žiada skupina odborníkov na oblasť technológií. Pod výzvu sa podpísal miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ Applu Steve Wozniak či izraelský historik Yuval Noah Harari.

Medzi signatármi sa objavili aj české mená, napríklad spoluzakladateľ startupu Rossum Petr Baudiš alebo Petr Hudeček z Microsoftu.

Dokument, ktorý podľa agentúry Reuters podpísalo viac ako 1 000 osobností podrobne opisuje potenciálne riziká pre spoločnosť a civilizáciu, ktoré súvisia so systémami umelej inteligencie.

V období šesťmesačnej pauzy by mali odborníci vytvoriť protokoly, ktoré by zabezpečili, aby AI systémy nepredstavovali pre ľudstvo nebezpečenstvo. Mnohí experti sa totiž podľa amerického portálu Time obávajú, že v momente, kedy sa preteky v zbrojení umelej inteligencie rozprúdia naplno, ľudstvo upadne do „námesačnosti“.

Český portál E15 v nadväznosti na tému informuje, že ak by sa nepodarilo na spomínanej stopke dohodnúť, mali by podľa výzvy zakročiť vlády a zmrazenie vývoja vynútiť.

Umelá inteligencia ľuďom rozviaže ruky

Na druhej strane spektra stoja zástancovia vývoja umelej inteligencie, ku ktorým patrí aj zakladateľ Microsoftu Bill Gates.

Podľa jeho slov by sa mohla umelá inteligencia podieľať napríklad na boji proti chudobe.

„Rozvoj umelej inteligencie rozviaže ľuďom ruky, aby mohli robiť veci, ktoré softvér nikdy robiť nebude – napríklad učiť, starať sa o pacientov a pomáhať starším ľuďom,“ cituje slová zakladateľa Microsoftu portál E15.