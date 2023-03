Umelá inteligencia by mohla nahradiť človeka až na 300 miliónoch pracovných miestach. Vyplýva to podľa portálu BBC zo správy americkej investičnej banky Goldman Sachs. V Spojených štátoch a Európe by umelá inteligencia podľa správy mohla nahradiť zhruba štvrtinu pracovných úloh, mohla by však takisto viesť aj k tvorbe nových pracovných miest a k rastu produktivity.

Správa upozorňuje, že možnosti využitia umelej inteligencie sa v jednotlivých odvetviach výrazne líšia. Napríklad v administratíve možno podľa správy zautomatizovať 46 percent pracovných úloh, zatiaľ čo v stavebníctve je to iba šesť percent, píše BBC.

Umelá inteligencia sa v poslednom čase dostala do centra pozornosti vďaka systému ChatGPT, ktorý vyvinula spoločnosť OpenAI podporovaná Microsoftom.

ChatGPT patrí do kategórie generatívnej umelej inteligencie a dokáže na základe jednoduchých otázok generovať články, eseje, vtipy, ale aj poéziu. Na základe obrovského množstva dát sa podobne ako človek učí, ako odpovedať na podnety užívateľov.

Generálny riaditeľ nemeckej mediálnej skupiny Axel Springer Mathias Döpfner nedávno uviedol, že systémy ako ChatGPT by mohli nahradiť novinárov. Podľa BBC obavy o svoje pracovné vyhliadky v súvislosti s umelou inteligenciou vyjadrujú aj niektorí umelci.

„Som si istý iba tým, že nemôžeme vedieť, koľko pracovných miest generatívna umelá inteligencia nahradí," povedal pre BBC ekonóm Carl Benedikt Frey pôsobiaci na Oxfordskej univerzite.

„ChatGPT napríklad umožňuje ľuďom s priemerným písomným prejavom vytvárať eseje a články. Novinári tak budú čeliť väčšej konkurencii, "dodal.