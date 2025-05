Produkcia vozidiel vo Veľkej Británii v apríli klesla o takmer 16 percent, uviedlo Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).

V apríli sa v kráľovstve vyrobilo 59 203 osobných a nákladných vozidiel, medziročne o 15,8 percenta menej. Bez započítania pandemického roka 2020 ide o najnižšiu produkciu od apríla 1952.

Od začiatku roka sa produkcia áut znížila v troch zo štyroch mesiacov.

Vývoz vozidiel do Európskej únie v apríli klesol o 19,1 percenta a do USA o 2,7 percenta. SMMT ale predpokladá, že nové dohody so Spojenými štátmi, Európskou úniou a Indiou môžu podporiť produkciu.