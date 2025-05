Globálny predaj čisto elektrických áut v prvom štvrťroku vzrástol o 42 percent na 2,7 milióna, čo predstavuje 16 percent zo všetkých nových vozidiel. Spolu s hybridmi už podiel elektrifikovaných automobilov v celosvetovom meradle dosahuje 40 percent a na najväčších európskych trhoch presahuje 60 percent.

„Po vlaňajšom miernom útlme tento rok predaje elektroáut prudko vzrástli. Dôvodom je rastúci dopyt po nových elektromobiloch, ktoré sú cenovo dostupnejšie. Trhu dominuje Čína, ktorej automobilky pre zrýchlený výskum, vývoj a personalizáciu expandujú aj na zahraničné trhy vrátane európskych. Približne 62 percent súčasnej výrobnej kapacity Pekingu je nad absorpčnou kapacitou domáceho trhu a môže byť využitá na vývoz,“ uviedol partner PwC Pavel Štefek.

Čína sa podieľa na viac než 60 percentách svetových predajov elektroáut. Predaje čisto elektrických vozidiel medziročne vzrástli o 55 percent a tvoria už 27 percent nových vozidiel. Podľa Pavla Štefka budú spaľovacie motory čoskoro okrajovou záležitosťou. Do tamojšieho priemyslu vstupujú aj technologickí giganti ako Xiaomi či Huawei, ktorí pre vývoj a AI dokážu uviesť nový model už do 12 mesiacov.

Kým vlani predaje v Európe skôr stagnovali, začiatok roka priniesol rýchle oživenie. Predaje batériových vozidiel na piatich najväčších európskych trhoch vzrástli o 30 percent, pričom v predchádzajúcich troch štvrťrokoch predaje klesali. Najvyššie tempo rastu zaznamenali nemecký a britský trh.

Zatiaľ čo pred rokom bol na všetkých hlavných trhoch jednotkou predajov model Tesla Y, teraz obhájil pozíciu lídra už len v Spojených štátoch. V Európe klesol až na piate miesto za vozidlá zo skupiny VW, vrátane Škody Enyaq. V Číne je Tesla až tretia, za dvoma miestnymi automobilkami.

Aktuálna štúdia PwC uvádza, že o päť rokov bude po svete jazdiť 68 miliónov vozidiel s elektrifikovaným pohonom. V porovnaní so súčasnými 39 miliónmi to predstavuje nárast o 74 percent. Najrýchlejšie sa bude zvyšovať podiel čisto elektrických áut – ich počet sa do roku 2030 zdvojnásobí na 30 miliónov. Hybridných áut bude jazdiť 23 miliónov, čo predstavuje nárast o 48 percent, a plug-in hybridov necelých 15 miliónov, teda o 70 percent viac.