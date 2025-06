Dronový útok z 1. júna, pri ktorom ukrajinské jednotky zasiahli ruské strategické bombardéry hlboko vo vnútrozemí, predstavuje zásadný zlom v chápaní modernej vojny.

Táto operácia, podporená aj tradičnými sabotážnymi technikami, poukázala na dve kľúčové zistenia pre budúcnosť ozbrojených konfliktov: že moderné technológie môžu byť v rukách rozhodného aktéra mimoriadne účinné a že ani globálne veľmoci už nie sú imúnne voči útokom na svoju kritickú infraštruktúru - bez ohľadu na vzdialenosť od frontovej línie.

Iba deň po tomto útoku zverejnila britská vláda novú obrannú stratégiu. Tá nielenže reaguje na rastúce bezpečnostné hrozby, ale zároveň signalizuje posun v strategickom uvažovaní členských krajín NATO. Po dekádach pokoja si štáty opäť uvedomujú, že prioritou už nie je len príprava na boj, ale aj efektívna ochrana vlastného územia.

