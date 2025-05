Mikrovlnky, GPS, drony, počítače aj lepiaca páska. Všetky tieto bežné domáce produkty vznikli pôvodne vo vojenských výskumných laboratóriách. Ich civilné využitie je známe ako vojensko-civilná fúzia. Tento koncept môže v Európe dostať nový impulz.

Po dekádach poddimenzovania sa európske vlády pripravujú na obrovské výdavky do obrany. Dúfajú, že to nielen posilní bezpečnosť, ale aj rozbehne žalostne nízku produktivitu kontinentu prostredníctvom technologického pokroku.

Niektoré projekty už teraz konkurujú americkým: kontinentálne systémy protiraketovej obrany či satelitné konštelácie na nízkej obežnej dráhe, ktoré by mohli nahradiť čoraz menej spoľahlivý systém Starlink Elona Muska.

Cieľom je, aby investície viedli k inováciám, ktoré sa prenesú do civilnej ekonomiky. V krátkodobom horizonte bude obranná expanzia nevyhnutne znamenať úspory inde, poznamenáva portál Politico. „Nejde len o to minúť viac, ale minúť lepšie,“ povedal generálny tajomník NATO Mark Rutte. Hoci dve tretiny členov NATO už spĺňajú cieľ výdavkov na obranu vo výške dvoch percent HDP, podľa M. Rutteho to „stále zďaleka nestačí“.

Európska komisia otvorila dvere k vojenským výdavkom vo výške 800 miliárd eur. Nemecko ako najväčšia ekonomika EÚ ohlásilo plán investovať bilión eur do modernizácie armády a opravy infraštruktúry.

S rastúcimi verejnými výdavkami sa objavujú aj nové firmy pripravené uspokojiť dopyt. Jednou z nich je parížska spoločnosť Comand AI, ktorú v roku 2022 založil veterán obranného priemyslu Loïc Mougeolle. „Nikdy nebudeme schopní vyrobiť viac ako strategický protivník Čína,“ tvrdí. „Musíme však byť schopní operovať 10- až 100-násobne efektívnejšie. To je východiskový bod našej firmy.“

Comand AI vyvíja platformu založenú na umelej inteligencii, ktorá dokáže analyzovať rozkazy, vytvoriť sled operácií a čítať terén. Cieľom je zrýchliť vojenské rozhodovanie a znížiť počet potrebného personálu. Podľa L. Mougeolla dokáže jeden dôstojník vďaka ich systému zvládnuť prácu štyroch.

Profesor z Tufts University Chris Miller pripomína, že americké ministerstvo obrany často financovalo základný výskum, ktorý následne komercializovali súkromné firmy – napríklad mikročipy, GPS či displeje. Zhruba 16 percent amerických výdavkov na obranu smeruje do výskumu a vývoja, v Európe sú to len 4,5 percenta. Tento rozdiel pomáha USA udržať si technologický náskok.

Podľa nemeckého Kielskeho inštitútu pre globálnu ekonomiku (IfW) by dlhodobá produktivita Európy mohla rásť o 0,25 percenta za každý jeden percentuálny bod HDP investovaný do vojenského výskumu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval európske vlády, aby namiesto amerických systémov Patriot a stíhačiek F-35 uprednostňovali európske alternatívy, ako sú SAMP/T alebo Rafale. Európska komisia otvorene podporuje domácich výrobcov ako súčasť stratégie prezbrojovania.

Nie všetci v EÚ sú však ochotní čakať, kým sa rozbehnú domáce projekty. Pohraničné štáty ako Poľsko či Fínsko preferujú okamžité riešenia a nakupujú výzbroj z USA, Južnej Kórey či Izraela.