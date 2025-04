Donald Trump od svojho januárového návratu do Bieleho domu oznámil už viacero krokov v oblasti zavádzania a zvyšovania ciel. USA zvýšili clá na dovoz ocele a hliníka a clo na dovoz osobných áut dosiahlo 25 percent. Ďalšie clá prináša plán zverejnený v stredu 2. apríla v rámci Trumpovho „Dňa oslobodenia“.

Obchodní partneri Spojených štátov považujú ich novú colnú politiku za neadekvátnu a hľadajú spôsoby, ako jej čeliť. Na názor k tejto téme sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 27. a 31. marcom 2025 sa vyjadrilo dovedna 41 respondentov. Ich odpovede na otázku, ako by mala na nové americké clá reagovať Európska únia, publikujeme.

Nijako a obchodnú vojnu ďalej neeskalovať

Tamás Szőke, CEO, GrantExpert.sk

Rozvážne. Trumpove clá sú rovnako vratké ako jeho názory. Menia sa každú chvíľu. EÚ by mala pokračovať vo svojej politike podpory otvoreného svetového obchodu, ktorý prináša prosperitu na oboch stranách Atlantiku. Namiesto impulzívnych protiopatrení by sme mali stavať na dialógu a hľadať riešenia, ktoré zodpovedajú dlhodobým záujmom našich ekonomík.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Na clá (okrem európskych výrobcov) doplatia aj americkí spotrebitelia. A v USA nebude podpora pre takúto politiku dlhodobá. Rozpútanie obchodnej vojny nedáva zmysel.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

A samozrejme snažiť sa o deeskaláciu, aj keď to bude náročné a chvíľu to potrvá. Každý sociálny konflikt (medzi jednotlivcami, skupinami, národmi) má svoju dynamiku. Ak budú všetci zúčastnení len „prikladať pod kotol“, bolo by naivné predpokladať, že dôsledky budú bezbolestné; naopak, často bývajú pre zúčastnených zničujúce. Asertivita je niečo iné ako agresivita. Na každý konflikt treba reagovať asertívne (uvážene), nie agresívne (impulzívne); a to aj vtedy, ak protistrana konfliktu koná (spočiatku) agresívne.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Zaviesť minimálnu odvetu a postupne znižovať závislosť od USA

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

S rozumom! Žiadna vojna nikdy nepriniesla víťazstvo pre obe strany. Na to, že clá sú zlé, druhá strana príde, len to chce trochu času. A teda kde-tu podporiť uvoľnením a ubratím z ultrabyrokracie, popustiť možnosti podnikateľom a oni si poradia. Trpezlivý prístup s pohľadom do diaľky, nič viac.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit Chedos

Taktiku oko za oko a clá za clá považujem za škodlivú. Európska únia urobí najlepšie, keď príde s dobrou koncepciou podpory priemyslu – lacné energie, výhodne podmienky na podnikanie, menej byrokracie, podpora inovácií.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Verím, že nám, teda Európe, to pomôže prebrať sa zo sna a znova sa premeniť na toho, kto určuje, nastavuje trendy.

Martin Cígler, CEO , Seyfor Slovensko

Som viac pokrový hráč ako ekonóm. Ale nechať Trumpove clá bez reakcie nepovažujem zo rozumné, rovnako ako nadmernú eskaláciu. Na čo by som ale kládol dôraz, je maximálna samostatnosť Európy v kľúčových technológiách. Zvážil by som napríklad, či by nebolo rozumné kupovať stíhačky vyrábané v Európe namiesto amerických F-35.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

EÚ by mohla cieliť na americké produkty s politickou váhou, aby vytvorila vnútorný tlak v USA na prehodnotenie politiky. Súčasne by pokračovala v rokovaniach o spravodlivejšej obchodnej dohode a viac informovala aj americkú verejnosť, že práve zavedené clá im predražujú výrobky a americké spoločnosti budú v konkurencieschopnosti zaostávať.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

V tomto boji niet víťaza. Nekoncepčnosť colných regulácií Trumpovej administratívy skôr či neskôr pocítia nielen v Európe ale aj USA.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Clá poškodzujú spotrebiteľov v krajine, ktorá ich zavedie. Selektívne opatrenia na niektoré produkty sú OK. EÚ by mala intenzívne pracovať na znižovaní obchodných bariér s ďalšími štátmi.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Aj tak to dopadne zle pre všetkých, ale horšie pre Európu. Tak dobre to vyjednal štornásobný predseda s Muskom.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Attila Danko, konateľ, IBG Slovensko

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Zaviesť recipročné obchodné opatrenia a riskovať eskaláciu

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Treba jasne pochopiť motiváciu USA, rokovať s nimi a až následne, v rozumnej miere, reagovať recipročne bez zbytočnej eskalácie, ktorá by poškodila obe strany.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

V prvom kroku by som odpovedal recipročnými opatreniami. V každom prípade, EÚ by mala začať pracovať na svojom postavení silného hráča, nie na postavení fackovacieho panáka, s ktorým sa neráta a je na príťaž.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Akcia vyvoláva reakciu. Primeraná reakcia je lepšie ako tváriť sa, že sa nič nedeje. Každé spoločenstvo má právo na ochranu svojho ekonomického prostredia.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

EÚ sa pokúšala riešiť otázku ciel aj diplomatickou cestou, zdá sa však, že sa napriek tomu sa stanú realitou. Únia sa tak zrejme nevyhne recipročným clám. Aktuálne ohlásené clá na automobily zasiahnu Slovensko veľmi výrazne. Clá pribrzdia export, podniky budú musieť znížiť výrobu, a to by znamenalo prepúšťanie.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Reciprocita zo strany EÚ je myslím, že úplne jasná. Samozrejme, správne namierená.

Pre EÚ je to však aj veľká príležitosť preukázať vlastnú nezávislosť a posilniť jej vnímanie ako samostatného ekonomického geopolitického hráča, hlavne pre jej vnútornú podporu.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Rešpektuje Donald Trump slabých, nerozhodných ľudí? Nie. Rešpektuje len ľudí, ktorí sa vedia sami za seba postaviť. A ak má začať Európsku úniu rešpektovať, tá mu musí ukázať zuby. Žiadne zuby = žiadny rešpekt.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Ak sa zavedú recipročné opatrenia, nie je dôvod, aby sa to eskalovalo. Je potrebné sa odpútať od výrobkov a produktov z USA.

Martin Melišek, CFO, Softec

História ukazuje, že ustupovanie prináša osoh iba útočníkovi, či už v obchodnej alebo klasickej vojne. A tiež je jasné, že s nespoľahlivým partnerom treba minimalizovať spoluprácu v rozsahu, ako je to možné, aj keď si to vyžaduje čas a náklady.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Naplno zrealizovať úniový protinátlakový balík a spôsobiť USA škody

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Prišiel ten moment, keď EÚ musí ukázať svoju silu. A dúfam, že nás to viac zjednotí.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita

Reagovať treba ešte tvrdšími protiopatreniami, aby EÚ donútila Trumpa zrušiť americké clá. Nemôžeme pristúpiť na právo džungle a právo silnejšieho.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil aj:

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Iné/Nevyjadrujem sa

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Európska únia by mala reagovať s rozvahou a najmä čo najrýchlejšie odstrániť svoje vlastné úplne nezmyselné regulácie, nariadenia, ideologické iniciatívy či dotácie, ktorými oslabuje európske firmy a ich globálnu konkurencieschopnosť.

Martin Kostič, riaditeľ, Emark

Minule som mal rozhovor s kolegom z USA. Bol celkom nešťastný z toho, akým smerom sa uberá ich krajina. Z kultúry, akou vedúci predstavitelia komunikujú, z rozhodnutí, vyhrážok, celkovo z ich politickej situácie. Povedal som mu, že veľmi podobný štýl vládnutia tu máme s menšími prestávkami v zásade od pádu komunizmu. Ekonomické a sociálne výsledky dosiahnuté za toto obdobie na Slovensku v porovnaní s inými krajinami EÚ všetci poznáme. Môžeme teda predpokladať, kam sa bude ich ekonomika uberať, ak pôjdu ďalej tak, ako Slovensko doposiaľ.

Európa to prežije. Verme však, že sa z tohto vývoja ako ľudia dokážeme poučiť a začneme pri svojom rozhodovaní využívať rozum a dáta a nie len prvoplánovú manipulatívnu emóciu.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Podľa vyhlásení viacerých európskych politikov bude EÚ vždy chrániť európske podniky, pracovníkov a spotrebiteľov pred neoprávnenými clami. Ale to, aká bude realita, sa ešte uvidí. Tieto vyhlásenia totiž môžu byť súčasťou stratégie, ktorá má zabrániť uvaleniu ciel. Ukázať Spojeným štátom, že majú čo stratiť a odradiť ich tak od zavedenia ciel.

Na jednej strane by mala EÚ ponúknuť uľahčenie bilaterálneho obchodu a väčšiu ekonomickú spoluprácu, ale túto „ponuku“ by mala podporiť dôveryhodnou hrozbou odvetných opatrení, ktoré by sa mohli realizovať, ak sa USA rozhodnú uvaliť clá na vývoz z EÚ. Táto hrozba odvety by mala zahŕňať zvýšenie ciel na všetky americké importy okrem tých, ktoré sú pre EÚ kľúčové. Mnohí ekonómovia upozorňujú, že takéto obojstranné živenie obchodnej vojny by poškodilo obe strany, a varujú pred prípadným zavedením odvetných ciel.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Je mi z toho smutno, ale zjavne celý svet ide cestou, kde každý sa bude pozerať na seba a bojovať za seba.

Rastislav Kočan, managing partner, Go4insight

Pre obyvateľov Európskej únie by bolo najlepšie, ak by odstránila všetky clá a regulácie. Slobodný obchod by zlacnil a spestril tovar, ktorý kupujú Európania, znížila by sa byrokracia a zvýšil by sa tlak na inovácie, kde jasne zaostávame. Zavádzanie ciel je pre všetky krajiny v dlhodobom horizonte škodlivé a doplatia na to aj USA. Ani USA nie sú imúnne voči ekonomickým zákonom.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

EU by mala reagovať uvážlivo. V prvom rade zanalyzovať, aké reakcie zo strany EÚ by spôsobili viac škody nám než druhej strane. Vyhradiť si možnosť reakcie, ale nekonať rovnako výpalnícky, ako v tejto chvíli postupuje americká administratíva.