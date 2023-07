Technologická firma Eset už minulý týždeň informovala, že má povolenie na búracie práce starej vojenskej Nemocnice svätého Michala pri bratislavskej Patrónke. Na mieste plánuje v roku 2025 začať stavať kampus podobný Silicon Valley, v zámere predstavila podrobnosti projektu, píšu Hospodárske noviny.

Kampus by mal nielen pritiahnuť nové talenty, ale dlhodobo si ich aj udržať, píšu autori zámeru. Projekt by mal poskytnúť priestor nielen pre sídlo Esetu, ale aj pre ďalšie IT firmy či startupy.

Jadro komplexu budú tvoriť budovy označené ako A, B, C, D, pričom budova A bude patriť len Esetu. Tá zabezpečí starostlivosť zamestnancov. Nájdu v nej aj fitnescentrum či wellness. V budove B bude jedáleň aj klubovňa, ktoré sa postarajú o socializáciu. Budovy označené od E po L vytvoria kancelárie a ďalšie priestory. Objekty nebudú vyššie ako šesť podlaží. „Namiesto tradičného prístupu budovať areál a jeho objekty na úkor prírody je cieľom budovať ho v súlade s ňou,“ píše sa v zámere.

Kampus by mal mať rezidenčnú funkciu pre zamestnancov firiem, ale počíta aj s konceptom co-livingu, teda spojenie súkromného bývania so spoločnými priestormi ako napríklad kuchyňa či terasa. Pre návštevníkov a pracovníkov vybudujú aj veľkú parkovaciu budovu, ktorá poskytne približne 1 400 parkovacích miest. Investor očakáva, že do areálu priláka od 1 800 do 2 500 ľudí a celkové náklady sa budú pohybovať v sume okolo 150 miliónov eur.