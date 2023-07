Hoci svetoví technologickí giganti tento rok vo veľkom prepúšťali, IT sektor patrí na Slovensku stále k tým segmentom, ktoré ponúkajú najviac pracovných príležitostí. Vlani v ňom narástol počet pracovných ponúk oproti roku 2021 o trinásť percent. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa v najbližších rokoch mala situácia obrátiť a tento trend bude preto pravdepodobne pokračovať.

Problém s kvalifikovanými odborníkmi trvá už dosť dlho. „Najímanie IT pracovníkov je vzhľadom na ich nedostatok stále obrovskou výzvou a v IT sektore je veľký deficit skúsených IT profesionálok a profesionálov. Odhadujeme, že na pracovnom trhu ich chýba až 15-tisíc,“ povedal pre TREND manažér komunikácie IT Asociácie Slovenska (ITAS) Juraj Kadáš. V prvom kvartáli tohto roka zamestnával sektor vyše 105-tisíc ľudí, za stabilizovaný stav by sa teda dalo podľa odhadov považovať 120-tisíc zamestnaných.

Deficit tisícov IT pracovníkov tu bol už vlani a nijako sa nezmenšuje.

Medzi IT firmami panuje vo všeobecnosti bitka o šikovných ľudí. Sektor je špecifický tým, že je pracovne oveľa flexibilnejší a odborníci sa nemusia obmedzovať na danú krajinu. Práve naopak, môžu pracovať pre kohokoľvek na svete. V takejto situácii vstupuje do hry účinná HR stratégia.

Hranice nie sú prekážkou

Zvyšovať počet zamestnancov plánuje tento rok spoločnosť Eset. Dôvodom sú viaceré veľké projekty, ktoré firma rozbehla a na ktoré sa viažu novovzniknuté pozície. „Dopyt po IT špecialistoch je väčší ako ich počet na trhu,“ konštatovala riaditeľka Esetu pre globálne pracovno-právne vzťahy Mária Tarčák.