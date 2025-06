Zatiaľ čo globálnu ekonomiku stále sužujú dozvuky obchodných vojen, na obzore sa objavuje nová hrozba: strmý nárast cien ropy. Tento vývoj môže vážne ohroziť jednu z mála pozitívnych správ posledného obdobia - relatívne nízke ceny energií.

Po izraelských leteckých útokoch na Irán zaznamenala ropa Brent cenový skok až o sedem percent. Analytici z JPMorgan upozorňujú, že v prípade narušenia tokov cez strategický Hormuzský prieliv by ceny ropy mohli dosiahnuť úrovne zaznamenané tesne po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

To, čoho sa centrálni bankári najviac obávajú, je inflačný tlak. Bloomberg Economics napríklad odhaduje, že ak by cena ropy Brent stúpla na hranicu sto dolárov za barel, medziročný rast indexu spotrebiteľských cien (CPI) v USA by sa mohol zvýšiť z aktuálnych 2,4 percent až na 3,2 percent.

V ohrození sú aj ceny zemného plynu, keďže prípadné narušenie prepravy cez Hormuzský prieliv by výrazne zasiahlo globálny trh. Katar, ktorý zabezpečuje približne pätinu svetového obchodu so skvapalneným plynom, nemá alternatívnu trasu pre vývoz. To by mohlo viesť k výraznému rastu cien plynu v Európe.

Najväčším rizikom podľa hlavnej ekonómky Westpac Banking, Luci Ellisovej, zostáva zníženie dôvery investorov a spotrebiteľov - nie priamy vplyv na rast globálneho HDP.

„Druhá polovica júna prinesie rozhodnutia o úrokových sadzbách zo strany centrálnych bánk v USA, Japonsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku a Švajčiarsku. Zdá sa však, že preváži opatrnosť. Banky si pravdepodobne počkajú na ďalší vývoj udalostí, než aby konali unáhlene,“ konštatuje ekonómka spoločnosti AMP, Diana Mousina.