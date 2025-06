EÚ musí drasticky znížiť počet firiem, na ktoré sa bude vzťahovať nový zákon zameraný na obmedzovanie zneužívania v dodávateľských reťazcoch. Podľa Financial Times to uviedol švédsky konzervatívny europoslanec Jörgen Warborn, ktorý má na starosti súvisiace rokovania. Zdôraznil však, že hoci ide o politicky kontroverzný zákon, musí zostať v platnosti aj napriek námietkam Paríža a Berlína.

Firmy už teraz neteší množstvo byrokracie, ktorú od nich EÚ predpisy vyžadujú. Nenadchli ich, samozrejme, ani pravidlá o udržateľnosti, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2024. Podľa aktuálneho plánu ich budú musieť dodržiavať, hneď ako ich členské štáty premietnu do národnej legislatívy, na čo majú čas do budúceho roka.

Európska komisia vo februári navrhla zjednodušiť zákon o dodávateľských reťazcoch a pravidlá o udržateľnosti tým, že zníži požiadavky na hĺbkovú kontrolu a zjednoduší povinnosti spojené s podávaním správ. Okrem toho chce skresať počet firiem, na ktoré sa pravidlá budú vzťahovať. Povinnosť plniť tieto požiadavky by tak mohli mať iba firmy s vyše tisíc zamestnancami, pričom pôvodný návrh počítal s hranicou 500 zamestnancov.

Členské štáty EÚ a Európsky parlament teraz rokujú o tom, do akej miery by sa mali pravidlá zjednodušiť. Cieľom je dosiahnuť dohodu do konca tohto roka. J. Warborn v tejto súvislosti uviedol, že návrhy Komisie sú „dobré“, ale „nedostatočné“. V správe o možných zmenách plánuje navrhnúť zrušenie požiadavky, aby firmy muselo povinne pripravovať plány týkajúce sa klimatického prechodu, a zvýšiť hranicu na firmy s vyše tritisíc zamestnancami a ročným obratom nad 450 miliónov eur.