Švédsko splnilo požiadavky, s ktorými Turecko podmieňuje svoj súhlas s členstvom krajiny v Severoatlantickej aliancii. V utorok to uviedol švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström.

Billström na tlačovej konferencii v Londýne po boku britského ministra zahraničných vecí Jamesa Cleverlyho uviedol, že Švédsko zavedením nového protiteroristického zákona vyhovelo posledným požiadavkám na vstup do NATO vyplývajúce z dohody medzi Fínskom, Švédskom a Tureckom.

„Vo Švédsku nedávno vstúpila do platnosti nová legislatíva, ktorá zakazuje účasť v teroristickej organizácii akýmkoľvek spôsobom. Plníme tak posledné časti našej dohody,“ povedal.

Podľa nového zákona môže byť za zločiny súvisiace s terorizmom považované napríklad aj zaobstarávanie vybavenia pre teroristické organizácie či organizovanie priestorov na stretnutia ich členov.

Cleverly zopakoval, že Spojené kráľovstvo podporuje vstup Švédska do NATO. „Moje stanovisko je jasné, že Švédsko musí a má vstúpiť do NATO a malo by tak urobiť čo najskôr,“ povedal.

Švédsko a Fínsko požiadali o vstup do NATO v máji 2022 spoločne v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Fínsko sa stalo členom NATO 4. apríla tohto roku.