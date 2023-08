Združenie miest a obcí Slovenska má naďalej pochybnosti o schválenej stavebnej reforme. Nielen v súvislosti s odobratím samosprávam preneseného výkonu štátnej správy pri povoľovaní stavieb späť na štát, ale aj v prípade prípravy územnoplánovacích dokumentácií, hoci tie ostávajú v pôsobnosti miest a obcí.

Výhrady k návratu výkonu štátnej správy vo výstavbe zo samospráv pod nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu pripomenul prvý podpredseda ZMOS-u Martin Červenka, ktorý je aj starostom obce Ratkovce v okrese Hlohovec. „My sme od začiatku upozorňovali, bude to drahšie. Verím, že to tak je, lebo stále žiadne čísla nepočúvame,” povedal k odobratiu kompetencií rozhodovať o stavbách. Ako podotkol, ak chce občan v súčasnosti vybaviť stavebné povolenie, zájde na stavebný úrad vo svojom bydlisku alebo na spoločný stavebný úrad.

„Po novom bude chodiť vybavovať tieto veci do klientského centra do krajského mesta,” očakáva Červenka. Podľa neho od 1. apríla síce bude s regionálnymi pobočkami štátneho stavebného úradu elektronická komunikácia, aj keď možno v inej forme, ale pochybuje, či odvtedy bude zabezpečený aj systém spracovania dát a projektových dokumentácií. „Ja sa potom niekomu ospravedlním, keď to tak bude,” uviedol. Centrálny štátny stavebný úrad, ktorý vznikol vlani v júni a bude mať osem pobočiek v krajských mestách, naopak, obhajoval presun týchto kompetencií pod jednu strechu. Tvrdí, že to povedie k dôkladnejšiemu zjednoteniu povoľovacích procesov, čo umožní odolávať politickým vplyvom na celoštátnej aj regionálnej úrovni.

Rôzne prístupy k informatizácii v stavebníctve

Česká republika podľa prvého podpredsedu ZMOS zaviedla presne taký model informatizácie v stavebníctve pred niekoľkými rokmi. „Po dvoch ho stiahla a pretransformovala na hybrid. Niečo medzi tým, čo chceme my a čo bolo v minulosti zaužívané,” upozornil Červenka. Poukázal napríklad na to, že spoločný obecný úrad v okrese Hlohovec rieši stavby pre všetky obce. „Máme dve odmietnuté stavebné povolenia ročne, čo je pri stovkách zanedbateľné číslo. Čiže tvrdiť, že sa to nedá po starom, je hlúposť. Stavebný zákon potreboval zmenu, ale nemyslím, že až v tejto forme,” hovorí Červenka.

Územné plány samospráv

Vyjadril sa aj k územným plánom samospráv. Tie sú podľa stavebnej reformy, resp. štátu nutné a všetky obce a mestá ich potrebujú, aby sa mohli rozvíjať na svojom území. „Máme dvetisíc obcí do tisíc obyvateľov, kde nie sú územné plány. Jeden územný plán stojí 30-tisíc eur, trvá to asi dva roky,” priblížil predstaviteľ ZMOS-u. Myslí si, že absolútne nie je reálne, aby územné plány mali všetky obce a pýta sa, kto ich zaplatí. „Keďže sa bavíme stále o dotáciách a vieme, že to potrebujú, pošlite im peniaze. Nech si spravia územné plány a žiadne ďalšie papierovačky sa k tomu nemusia robiť,” odkázal Červenka kompetentným.