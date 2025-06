Ak by Irán uzavrel Hormuzský prieliv, predstavovalo by to vážnu hrozbu, vyhlásila šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Tamojší parlament údajne schválil zámer uzavrieť obchodnú trasu. Rozhodnutie ale ešte nie je konečné, musí ho odobriť iránska bezpečnostná rada.

Prieliv medzi Ománom a Iránom spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a Arabským morom. Cez prieliv smeruje na svetové trhy približne pätina svetovej spotreby ropy. Irán sa v minulosti západným mocnostiam viackrát vyhrážal jeho uzavretím.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzval Čínu, aby sa spojila s Teheránom ohľadom potencionálneho iránskeho plánu na uzavretie prielivu. „Vyzývam čínsku vládu v Pekingu, aby im ohľadom tejto veci zavolala, pretože sú veľmi závislí od Hormuzského prielivu, pokiaľ ide o ropu,“ povedal minister.

Vyostrenie bojov medzi Izraelom a Iránom a zapojenie Spojených štátov do konfliktu bude jednou z hlavných tém pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ v Bruseli. Kľúčovou otázkou bude, či a ako môže EÚ prispieť k návratu k diplomatickému riešeniu krízy. „Očakávam, že ministri zahraničných vecí EÚ... vyzvú všetky strany, aby ustúpili a zachovali zdržanlivosť. Nikto nevie, čo sa stane ďalej, preto sa diplomacia musí vrátiť do centra úsilia, aby sa zabránilo ďalšej regionálnej eskalácii,“ poznamenala ešte v nedeľu Kallasová.