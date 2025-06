Podiel slovenských potravín v obchodoch v tomto roku dosiahol hodnotu 40,4 percenta. Oproti vlaňajšku sa znížil o 0,8 percentuálneho bodu. Podiel slovenských výrobkov v obchodoch klesol tretí rok po sebe, vyplynulo z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska (PKS).

„Na pultoch slovenského maloobchodu sa nachádzalo v čase merania 40,4 percenta slovenských výrobkov. Musíme skonštatovať, že opäť bol zaznamenaný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Keď sme začali merať tento podiel vystavenia v roku 2011, podiel slovenských výrobkov bol 50-percentný. V nasledujúcich siedmich rokoch však došlo k pomerne dramatickému prepadu až do roku 2017, kedy tento podiel dosiahol 37 percent. Následne niekoľko rokov rástol, žiaľ teraz už tretí rok po sebe klesá. Môžeme povedať, že je to prehlbujúci sa klesajúci trend,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

Komora to považuje za alarmujúce. „Znamená to, že potravinári so zvyšujúcimi sa nákladmi a dosahmi konsolidačných opatrení v kombinácii s nedostatočnou podporou strácajú voči zahraničiu konkurencieschopnosť,“ doplnil.

Najväčšie zastúpenie majú slovenské výrobky v malých predajniach, nasledujú supermarkety, hypermarkety a najmenej ich je v diskontných predajniach.

Na pultoch v obchodoch možno najčastejšie nájsť slovenské výrobky v kategóriách mlieko (72 percent), voda a minerálky (66 percent), víno (55 percent), pivo a mliečne výrobky - ostatné (49 percent) a mäsové výrobky (48 percent). Najmenej zastúpené sú slovenské nečokoládové cukrovinky (11 percent), oleje (14 percent), konzervované produkty (14 percent), čokoládové cukrovinky a nealkoholické nápoje (po 20-tich percentách).

V porovnaní s minulým rokom v predajniach ubudlo slovenských mliečnych výrobkov i mlieka, menej bolo aj slovenských mäsových výrobkov, liehovín a destilátov či spracovaných produktov a nealka. Naopak, v medziročnom porovnaní pribudli oleje a nečokoládové cukrovinky slovenskej výroby.

Najvyšší podiel slovenských potravín v obchodoch je v Banskobystrickom kraji (48 percent), nasleduje Žilinský (44 percent), Prešovský a Nitriansky (po 43-tich percentách). V Trenčianskom a Bratislavskom kraji možno nájsť na pultoch predajní 37 percent slovenských výrobkov. Najmenej slovenských výrobkov možno nájsť v predajniach v Trnavskom kraji (34 percent).