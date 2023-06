Štátna pomoc počas pandémie bola pridrahá a neadresná. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre stratégie a analýzy o tom, ako boli podporené podniky a firmy počas pandémie a či štátne dotácie boli vynaložené efektívne.

Väčšina firiem (57 percent), ktoré štát podporil počas pandémie, by podľa analýzy krízu prežila aj bez dotácií. Poskytnutá pomoc postačovala približne desatine firiem (12 percent), pre zvyšnú tretinu (31 percent) bola nedostatočná.

Záchrana firiem

Z analýzy vyplýva, že z hľadiska objemu poskytnutých zdrojov sa polovica štátnej pomoci ušla spoločnostiam, ktoré by si poradili aj bez nej. Inými slovami, ak by mal štát presnejšie informácie a pomoc lepšie cielil, na rovnaký výsledok by potreboval len približne polovicu vynaložených zdrojov. Zo zvyšnej polovice štát vynaložil 21 percent zdrojov na spoločnosti, pre ktoré bola pomoc dostačujúca, a 29 percent smerovalo do spoločností, ktorým pomoc nestačila.

Celkovo štát podľa analýzy vynaložil na pandemickú pomoc 1,07 miliardy eur, ktoré smerovali do 109-tisíc malých a stredných podnikov. Vzorka bola očistená o neaktívne firmy. Za optimálnych okolností by na záchranu firiem stačilo 533 miliónov eur, ktorými by štát pokryl výpadok hotovosti v dôsledku pandémie.

Smerovanie dotácií

Sektor služieb podľa analýzy prijal 51 percent dotácií, ale mal podiel 54 percent zo zachránených firiem. Naopak, sektor obchodu prijal 25 percent dotácií, ale tvoril len 22 percent zachránených spoločností.

Najväčší podiel na dotáciách mala Prvá pomoc, v rámci nej štát preplatil 80 percent mzdy zamestnanca podnikom, ktoré boli zatvorené. Okrem nej sa do dotácií počítala aj Pomoc v cestovnom ruchu, Dotácia na nájomné, Pomoc pre cestovný ruch, Pomoc pre autobusovú dopravu a Pomoc na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu.