Odborná verejnosť po viac ako polroku od kybernetického útoku naďalej nevie, aký útok bol vykonaný na kataster v januári. Je to tak pre neverejnosť policajného vyšetrovania a nedostatočnú komunikáciu zo strany kompetentných orgánov, myslí si špecialista kybernetickej bezpečnosti Štefan Porubčan.

„Kataster prevádzkuje zároveň veľmi špecifický informačný systém, ktorý prepája pracoviská katastra jednotlivých okresných úradov s Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Táto architektúra bola implementovaná pred rokmi, čiže tam môže byť náznak nejakého technologického dlhu, ale to je len špekulácia v tomto momente. Viem si predstaviť, že naozaj tam mohlo dôjsť k nejakému zneužitiu zraniteľnosti, k nejakému prieniku do internej infraštruktúry informačného systému,“ uviedol.

Aj rozsah útoku je podľa Porubčana predmetom špekulácií pre nedostatok informácií, ktoré úrady zverejnili. Dohady tak môžu kolovať o tom, či útok zasiahol aj centrálne časti systému, alebo boli ovplyvnené iba menej dôležité časti a všetko ostatné správca systému vypol iba preventívne - aby zabránil ďalšiemu šíreniu incidentu.

Ako IT špecialista dodal, nikto bez znalostí informácií z vyšetrovania nevie povedať, kedy bude vyšetrovanie kyberútoku ukončené. „Tým, že už teraz to trvá v podstate pol roka, tak nikde nie je napísané, že to nebude trvať ďalšieho pol roka,“ podotkol.

Ako pripomenul, útok na Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ovplyvnil veľa oblastí života. Dlhé obnovovanie systémov spôsobilo problémy bežným ľuďom, ako aj firmám a inštitúciám. „Realitný biznis ako taký, banky, ktoré financujú kúpu nehnuteľností, a podobne. Ďalšie aktivity typu vybaviť si parkovací preukaz. Zrazu si ten mestský úradník nevedel skontrolovať, či je daný človek naozaj majiteľom nehnuteľnosti, či má nárok na tú parkovaciu kartu,“ uzavrel.