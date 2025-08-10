Rozruch roka okolo hollywoodskej hviezdy Sidney Sweeney a Donaldom Trumpom otriasol americkým módnym gigantom American Eagle a ukázal, aká tenká je hranica medzi provokatívnou reklamou a spoločenským škandálom.
Všetko odštartovala reklama na džínsy s herečkou S. Sweeney, v ktorej slogan „Sydney Sweeney má skvelé džínsy / gény“ funguje ako dvojzmysel – odkazuje nielen na rifľovinu, ale aj na genetické predispozície.
V spote herečka hovorí o génoch ako zdroji fyzických čŕt – farby vlasov, očí – zatiaľ čo kamera detailne sníma jej modré oči a blond vlasy. Kritici okamžite poukázali na možné rasové a eugenické narážky. V kontexte Trumpových minulých výrokov o „zlých génoch“ a kriminalite imigrantov sa reklama stala symbolom kultúrneho konfliktu. Na druhej strane sa ozvali hlasy, ktoré tvrdili, že ide len o nevinnú slovnú hračku a že pobúrenie je dôkazom „prehnanej woke citlivosti“.
D. Trump, keď sa dozvedel, že S. Sweeney je registrovaná republikánka, okamžite vyjadril podporu. Reklamu nazval „najsexi, akú kedy videl“ a tvrdil, že džínsy sa „predávajú ako teplé rožky“. Táto prezidentská pochvala mala okamžitý dopad: akcie American Eagle stúpli o viac než 20 percent, hoci neskôr časť zisku odovzdali späť. Ukázalo sa, že politická podpora môže byť pre značku rovnako silný (a riskantný) ako hviezdna tvár.
Niektorí odborníci tvrdia, že firma vedome hrala na nacionalistickú nôtu. „Toto nie je náhoda,“ tvrdí brand strategičká Cheryl Overtonová. „Ak cielite na pravicové publikum, je to vaše právo. Ale musíte rátať s tým, že vás ľudia prečítajú.“
Niektorí v tom vidia chladný kalkul: nechať kontroverziu vrieť a ťažiť z nej kliky a tržby. „Pohoršenie je nová mena,“ hovorí PR manažér Sam Gauchier. „Vyvoláte debatu, veziete sa na vlne a čakáte na mediálny výtlak.“
Tradícia provokácie v džínovej reklame
Reklamný spot S. Sweeneyovej nie je izolovaným incidentom. Džínsová reklama má dlhú históriu vyvolávania rozruchu.
Jedným z najznámejších kontroverzných predchodcov kampane S. Sweeney bola reklama Calvina Kleina z roku 1980, v ktorej účinkovala vtedy len 15-ročná Brooke Shieldsová. V spote dramaticky vyhlásila: „Viete, čo je medzi mojím telom a mojimi Calvinmi? Nič.“ Provokatívnosť spočívala nielen v jej mladosti, ale aj v otvorenej sexualizácii momentu, keď sa snažila obliecť si džínsy.
V ďalšej verzii reklamy B. Shieldsová hovorila o genetike a evolúcii – spomínala nadradené gény a princípy prirodzeného výberu – zatiaľ čo si obliekala džínsy. Kombinácia intelektuálne ladeného textu s náznakmi eugenických tém a vizuálnou erotizáciou mladistvej modelky vyvolala búrlivú diskusiu. Kampaň bola na viacerých miestach zakázaná a stala sa symbolom debaty o sexualite mladistvých a etike v reklame.
V roku 1973 talianska značka Jesus Jeans šokovala sloganom „Nebudeš mať iné džínsy ako mňa,“ ktorý jasne parafrázoval druhé prikázanie z Desatora („Nebudeš mať iného Boha okrem mňa“). Tento reklamný slogan využil náboženskú symboliku a jazyk, čo mnohých šokovalo a vyvolalo kontroverzie, najmä medzi kresťanskými komunitami.
Levi’s sa zas zapísal do popkultúry vďaka Nickovi Kamenovi, ktorý si v práčovni vyzliekol rifle až na spodnú bielizeň. Tento spot obrátil tradičný mužský pohľad na krásu a predaj džínsov vystrelil. V 90. rokoch Levi’s opäť provokoval – tentoraz zábermi návrhára Zaldyho, ktorý si počas jazdy taxíkom holil bradu v dámskom odeve, čím otváral tému LGBTQ+ reprezentácie.
Prečo značky riskujú
Podľa marketingových expertov ide o taktiku „cut through“ – preraziť informačný šum. V dobe sociálnych sietí a fragmentovaných médií je to náročnejšie než kedykoľvek predtým. Reklama musí byť výnimočná – alebo urážlivá – aby sa šírila virálne. Ako hovorí brandingový poradca Allen Adamson: „Ľudia nezdieľajú obyčajné veci. Ak chcete, aby sa o vás hovorilo, musíte rozvíriť hladinu.“
V segmente džínsov je to ešte náročnejšie – produktové rozdiely sú minimálne a trh je presýtený. Šokujúca reklama tak môže byť lacnejším spôsobom, ako získať pozornosť, než drahá mediálna kampaň. No riziko je jasné – ak značka prestrelí, môže čeliť bojkotom a dlhodobej poškodenej reputácii.
Prípad S. Sweeney ukazuje, ako sa marketing prelína s politikou. Konzervatívci vidia v kampani rebelantskú odpoveď na progresívny aktivizmus, progresívci zase čítajú medzi riadkami rasové a ideologické podtóny. American Eagle sa bráni, že ide o oslavu sebavedomia bez ohľadu na pôvod. Pravdou však je, že značka získala obrovskú publicitu – a v marketingu je horšie než kritika len jedno: ak si vás nikto nevšimne.