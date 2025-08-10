Niektoré potraviny môžu na prvý pohľad pôsobiť ako „zdravé“, no pravda môže byť celkom odlišná. Nedávny britský výskum, o ktorom informoval britský magazí Financial Times, priniesol prekvapivé zistenie: ľudia, ktorí jedli minimálne spracované suroviny, schudli v priemere dvakrát viac ako tí, ktorí konzumovali ultraspracované potraviny. Platí to aj napriek tomu, že obe skupiny dodržiavali oficiálne výživové odporúčania.
Experimentu sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí s nadváhou, pričom štúdia trvala 18 týždňov. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina dostávala jedlá z minimálne spracovaných surovín, zatiaľ čo druhá konzumovala ultraspracované potraviny, ako sú tyčinky, hotové jedlá a rastlinné nápoje. Po ôsmich týždňoch si skupiny vymenili stravu.
Rozdiely v úbytku váhy sú výrazné
Denne mali účastníci k dispozícii až štyri tisíc kalórií a mohli jesť podľa chuti. Výsledky ukázali, že skupina na minimálne spracovanej strave schudla v priemere dve percentá svojej váhy za osem týždňov. Ak by tento trend pokračoval, za celý rok by to znamenalo zníženie hmotnosti až o desatinu.
Spoluautor štúdie, Dr. Kevin Hall, vysvetľuje, že hoci aj „zdravé“ ultraspracované potraviny mali znížený obsah soli, cukru a tukov a obsahovali viac vlákniny, účastníci ich jedli vo väčšom množstve. Pri konzumácii čerstvej stravy znížili denný príjem v priemere o 290 kalórií, zatiaľ čo pri ultraspracovanej strave to bolo len o 120 kalórií.
Dôvodom môže byť vyššia chuťová atraktivita balených produktov a ich rozdielna schopnosť zasýtiť. Štúdia tiež ukázala, že strava z minimálne spracovaných potravín znížila hladinu triglyceridov – typu tuku v krvi, ktorý zvyšuje riziko srdcových chorôb a mozgovej príhody.
Dr. Hall napriek tomu odporúča: „Nemusíte sa ultraspracovaných jedál úplne vzdať. Ak ich upravíte tak, aby mali menej kalórií, a budete ich jesť spolu s nespracovanými potravinami, dokážete lepšie kontrolovať celkový príjem kalórií a predísť priberaniu.“