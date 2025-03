Katastrálne odbory okresných úradov vo významnej miere neplnili zákonné lehoty na rozhodovanie o vkladoch. Najviac oneskorených zaznamenali v roku 2022, keď po lehote vybavili takmer tretinu z doručených návrhov, vyplýva z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Navyše ukázala, že elektronické návrhy na vklad, ktoré mali zamestnancom prácu zjednodušiť, ju, naopak, komplikovali a ich vybavenie je nakoniec finančne nákladnejšie.

Meškajúce konania

Kontrolóri preverovali, či okresné úrady pri vkladoch do katastra nehnuteľností postupujú podľa platnej legislatívy. Zamerali sa na činnosť Ministerstvo vnútra a 15-tich okresných úradov v období 2021 až 2023.

Katastrálny odbor je povinný rozhodnúť o návrhu na vklad do 15-tich dní od jeho podania v prípade zrýchleného konania, do 20-tich dní pri zmluve vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaným advokátom a do 30-tich dní pri ostatných návrhoch na vklad. Štátni kontrolóri zistili, že v roku 2022 viac ako 116-tisíc konaní (30 percent) a o rok neskôr bezmála 40-tisíc konaní (14 percent) nebolo vybavených v zákonných lehotách.

Modernizácia procesy spomalila

Elektronické podania zaznamenali mierny nárast zo 16-tich percent v roku 2021 na 23 percent v roku 2023. Paradoxne, pre zamestnancov znamenali zvýšenú prácnosť pri ich vybavovaní. Komplikácie spôsobovalo používanie zastaraného hardvéru a viacerých aplikácií, ktoré ani neboli prepojené. „Elektronické podanie sa po podaní menilo na papierové. Muselo sa vytlačiť, čím sa zvýšili nároky na čas zamestnancov, spotrebu papiera, toneru a opotrebovanie technického vybavenia,“ uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.

Významné riziká kontrolóri identifikovali v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pretože katastrálne odbory využívali dvanásť systémov a aplikácií, mnohé z nich neprepojené a zastarané. NKÚ pritom na významné nedostatky komplikovaného katastrálneho informačného systému upozornil už v roku 2019 a zistenia odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.

Kontrola tiež preukázala, že správne poplatky za oneskorené vybavené návrhy na vklad neboli vrátené v súlade so zákonom. Pre nedostatočné funkcionality informačného systému nie je ale jasné, kedy vinou štátu a kedy vinou žiadateľa.