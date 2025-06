Slovenské firmy bojujú s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, pričom takmer 70 percent zamestnávateľov má problém obsadiť pozície. Najväčšie ťažkosti majú veľké spoločnosti s viac než tisíc zamestnancami, upozornila Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).

„Nedostatok talentov na Slovensku je odrazom širších trendov od starnutia populácie a technologickej transformácie až po očakávania generácie Z, ktorá hľadá flexibilitu a zmysluplnú prácu,“ uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz s tým, že ďalším problémom je pretrvávajúci nesúlad medzi vzdelávacím systémom a praxou. Rovnako aj migrácia, pretože mladí ľudia často odchádzajú študovať do zahraničia, odkiaľ sa nie vždy vrátia späť na Slovensko.

Prázdne miesta v odboroch

Riaditeľ spoločnosti Index Nosluš Jindřich Hodek zhodnotil, že technické odbory, IT, remeslá či zdravotníctvo produkujú málo absolventov, z ktorých by bolo možné vychovávať talenty. Najväčší tlak na nábor zamestnancov pociťujú najmä firmy v IT, strojárstve, energetike, stavebníctve a zdravotníctve. V súčasnosti patria medzi najžiadanejšie výrobné a produkčné schopnosti, a to v oblasti energetiky, verejných služieb, priemysle aj stavebníctve. Firmy hľadajú kvalifikovaných strojárov, operátorov výroby, elektrotechnikov, mechanikov alebo údržbárov. Veľký dopyt je takisto po IT špecialistoch v kybernetickej bezpečnosti, dátovej analytike, vývoji softvéru a správy IT infraštruktúry či po inžinieroch v automatizácii a kvalite. V zdravotníctve je nedostatok sestier, lekárov a farmaceutov.

Viditeľné sú aj regionálne rozdiely, pričom s nedostatkom zamestnancov zápasia viac firmy na strednom a východnom Slovensku, najmä pre pomalší rozvoj infraštruktúry či odchod mladých ľudí do zahraničia. Naopak, Bratislavský kraj je na tom lepšie aj pre väčšiu koncentráciu technologických firiem a širšiu dostupnosť kandidátov.

Nároky, motivácia, nábor

Firmy na situáciu s nedostatkom pracovníkov reagujú najčastejšie zvyšovaním miezd, ktoré avizuje takmer tretina. Ďalej väčšou flexibilitou pracovného času a možnosťou práce z domu. Mnohé spoločnosti investujú aj do kvalifikácie a vzdelávania či prehodnocujú požiadavky na kandidátov a znižujú nároky na zručnosti alebo akademické tituly.

Zmeny v nábore pracovníkov ale nestačia a treba budovať dlhodobú stratégiu. Dôležité je nielen interné vzdelávanie, ale aj prepájanie firiem s odbornými školami a univerzitami. Spoločnosti by sa mali zamerať aj na rekvalifikačné programy.