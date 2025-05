Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) bude protestovať v Bruseli proti zámeru Európskej komisie, ktorá chce zmeniť spôsob financovania európskeho poľnohospodárstva.

„Toto je pre európskych producentov potravín absolútne nepredstaviteľné a neprijateľné. Pokiaľ EK nepripraví silný, samostatný a udržateľný rozpočet pre agropotravinárov, tak v čase globálnych svetových hrozieb pôjde o ohrozenie potravinovej bezpečnosti Európskej únie,“ vysvetlil predseda SPPK Andrej Gajdoš.

Návrhu Bruselu počíta so zlúčením približne 530 fondov do jedného tzv. „superfondu“. Hoci by mohol priniesť väčšiu rozpočtovú flexibilitu, podľa SPPK hrozí oslabenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä ak nebude sprevádzaná jasnou víziou a garanciami.

Nahradenie dvojpilierovej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) jednotným modelom národného programovania by podľa SPPK oslabilo jednotný trh, prehĺbil rozdiely medzi štátmi a oddialil dôležité investície. Zároveň by ohrozil príjmy farmárov aj stabilitu celého agropotravinárskeho reťazca.

Komora upozorňuje, že bez jasne vyčlenenej rozpočtovej položky pre poľnohospodárstvo hrozí kolaps celej spoločnej politiky EÚ. Hlavnou myšlienkou protestu je symbolické zbúranie domčeka z kariet, ktorý znázorňuje, že bez rozpočtu niet SPP, bez SPP niet poľnohospodárov a bez nich niet potravinovej bezpečnosti.