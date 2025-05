Globálna politika a ekonomika sú v kŕči, pričom ešte horšie je na tom Európa a EÚ. Na Slovensku sa preniesol prakticky do všetkých oblastí spoločenského a ekonomického života, uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

„Čím dlhšie bude globálne, európske či slovenské spoločenstvo žiť a pôsobiť v kŕči, tým bude jeho dosah tragickejší,“ spresnil predseda komory.

Riešenie situácie podľa neho už nie je a nemôže byť iba o straníckych politikách, ale musí byť o smerovaní ľudstva ako takého. „Malo by ísť o jednu z hlavných politických, spoločenských a ekonomických tém na Slovensku, s plným využitím dostupného intelektuálneho potenciálu krajiny,“ povedal.

„V globálnych vzťahoch považujeme za kľúčový nový model multipolárneho usporiadania sveta. Je náročnejší a komplikovanejší z hľadiska fungovania, ale súčasne spravodlivejší z pohľadu rovnováhy. Výraznú úlohu pri jeho uvedení do života by mala zohrať OSN a Bezpečnostná rada, ktorá by mala byť aj garantom systému,“ podčiarkol.

Súčasná EÚ môže byť podľa Mihóka najväčšou obeťou geopolitických zmien. Jedným z jej hlavných problémov je, že je viac hovorcom administratívy ako členských krajín. Brusel sa čoraz viac názorovo izoluje od vôle a potrieb štátov a nereaguje na reálne postoje a potreby.

Na Slovensku vidí SOPK výzvy, ktoré treba riešiť, najmä v znížení daňového a odvodového zaťaženia podnikateľov, v znížení kumulatívnej byrokratickej záťaže, v znížení cien energií, ako aj v riešení situácie na trhu práce.

„Slovensko musí na zmeny globálnej a európskej politiky reagovať vlastnými opatreniami, aby sme boli na strane víťazov a nie porazených,“ uzavrel predseda SOPK.