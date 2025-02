Do premiéry druhej sezóny hrou inšpirovaného seriálu The Last of Us ostávajú ešte niečo vyše dva mesiace. Jeho hlavnou hviezdou je huba známa ako žezlovka čínska, ktorá tu ľudí mení na mimoriadne silné vraždiace stroje. V reálnom svete ju však tradičná medicína považuje za univerzálny liek a afrodiziakum. Aj preto dostala prezývku himalájska viagra.

V Himalájach má druh Cordyceps sinensis cenu zlata. Táto huba parazituje na larvách motýľov, ktoré vdýchnu jej spóry. Konzumuje sa vcelku vo forme čaju, drví sa do tabletiek alebo sa nakladá do whisky. Zber žezlovky je veľmi náročný a nebezpečný. V roku 2023 zomrelo pri jej hľadaní viac ľudí než pri výstupe na Mount Everest.

Na trhoch v Káthmandu možno žezlovku nájsť v takmer každom stánku. Väčšinou pri nich stoja zahraniční kupci. „Čím väčší kus, tým lepšie. Je dobrá na kĺby, sex, srdce, pečeň. Práve pre toto sem chodia bohatí Číňania. Toto je naša horská medicína,“ pochválil sa agentúre Bloomberg jeden z predajcov, ktorý predáva kus žezlovky za desať dolárov, čo je až päťnásobok priemernej dennej mzdy v regióne.

V Spojených štátoch sa dá táto huba najľahšie kúpiť na Amazone. Firmy tu ponúkajú 90-tabletkové doplnky stravy so syntetickými verziami žezlovky už za 19 dolárov za fľašu. „Väčšinou ale ide o falzifikáty, ktoré nemajú požadované účinky,“ podotkol nemecký mykológ Daniel Winkler. V Pekingu sa skutočne kvalitné exempláre huby predávajú až za 136-tisíc dolárov za približne 450 gramov.

Divoko rastúca žezlovka má tak vysokú hodnotu práve preto, že trh je zaplavený napodobeninami. Dokonca aj niektorí vedci používali pri skúmaní jej zdravotných účinkov lacné náhrady. Štúdie, ktoré preukázateľne pracovali s pravou hubou, sú zriedkavejšie a zameriavali sa najmä na zmierňovanie zápalov a kardiovaskulárny systém. Biotechnologický výskum sa doposiaľ sústreďoval prevažne na jej potenciál pri zlepšovaní hladiny cholesterolu a imunitnej odpovede. Vedci z Oxfordskej univerzity a biotechnologickej spoločnosti NuCana Plc dokonca skúmajú syntetický derivát tejto huby ako možnú zbraň proti rakovine.