Lekár a certifikovaný chirurg s 30-ročnou praxou Darshan Shah sa pred desiatimi rokmi začal intenzívne zaoberať otázkou dlhovekosti. K štúdiu ho priviedla rodinná anamnéza cukrovky a zdravotná komplikácia, ktorá ho prinútila prehodnotiť životný štýl.

„Vo všeobecnosti sa lekári učia predovšetkým to, ako zvládať choroby, nie ako podporovať dlhovekosť a zdravie,“ povedal pre CNBC Make It s tým, že najdôležitejšie pre neho bolo pochopiť vedu o formovaní návykov a ich dlhodobom udržaní. „To mi umožnilo zaviesť množstvo užitočných praktík do môjho života.“

Ranná rutina ako základ zdravého dňa

D. Shah začína každý deň 30- až 45-minútovou rannou rutinou. Po zobudení si pripraví kávu a venuje sa písaniu denníka. „Zapíšem si, čo sa stalo včera, ako som sa cítil, čo som sa naučil, a tiež si predstavujem budúcnosť. Čo chcem dosiahnuť? Za čo som vďačný? Všetko si zapisujem do zošita, nie do elektronického zariadenia.“

Dôležité je pre neho nepozerať hneď ráno na telefón. „Telefón mám v inej miestnosti. Položil som ho vedľa kávovaru, aby som ho nezobral do ruky skôr, než si pripravím kávu.“

Pohyb a výživa ako základ zdravého tela

Po mentálnej príprave nasleduje krátke ranné cvičenie. „Každé ráno robím aspoň desaťminútový tréning s činkami vonku na slnku. Je dôležité hneď ráno rozhýbať telo a venovať sa silovému tréningu.“

Jeho strava je založená na zelenine a bielkovinách. „Snažím sa jesť čo najčerstvejšie potraviny, ideálne organické. Prvé jedlo dňa tvorí bielkovina, väčšinou vajcia so zeleninou. Nepodávam si sacharidy, pretože v mojej rodine je predispozícia na cukrovku.“ Najdôležitejšie pravidlo v stravovaní je podľa neho vyhýbanie sa ultra-spracovaným potravinám. „Tieto potraviny v našej domácnosti vôbec nemáme.“

Sociálne kontakty a mentálna pohoda

D. Shah kladie dôraz na budovanie vzťahov v komunite. „V posledných desaťročiach sme stratili kontakt s naším okolím. Mnohí ľudia ani nepoznajú susedov. Sociálne médiá vytvárajú ilúziu sociálneho života, no v skutočnosti medzi nami zostáva veľká priepasť.“

S rodinou sa snaží aktívne zapájať do diania v komunite. „Spoznávame ľudí v okolí, v škole našich detí, v miestnych podnikoch. Často pozývame ľudí k nám domov na večeru. Zdieľanie domova s inými je dôležité.“

Starostlivosť o mozog a celoživotné vzdelávanie

Jedným z jeho najdôležitejších návykov je pravidelné čítanie. „Ráno si často doprajem 20 až 30 minút čítania. Vždy preferujem klasickú papierovú knihu.“

Podľa D. Shaha je neustále vzdelávanie kľúčové pre zdravie mozgu. „Jedným z najlepších spôsobov, ako si udržať mozog aktívny, je učiť sa nové veci. Čítanie odbornej literatúry, premýšľanie nad ňou a diskusia o nej s ostatnými pomáhajú vytvárať nové neurónové spojenia.“