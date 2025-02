Počet žiadostí o zamestnanecké voľno vzrástol tretí rok za sebou. V roku 2024 hlásilo 57 percent organizácií v USA vyšší počet žiadostí o dlhodobé voľno, uvádza prieskum spoločnosti AbsenceSoft zverejnený začiatkom mesiaca.

Tempo rastu sa ale spomaľuje. Počet žiadostí sa v roku 2023 zvýšil o 62 percent po prudkom náraste o 96 percent v roku 2022. Podľa spoluzakladateľa a strategického riaditeľa AbsenceSoftu Setha Turnera je jedným z hlavných dôvodov nárastu žiadostí starostlivosť o duševné zdravie. Prieskum ukázal, že takmer polovica (47 percent) zamestnancov uviedla ako dôvod potrebu duševnej regenerácie, čím sa tento faktor stal druhým najčastejším dôvodom čerpania voľna. S. Turner dodal, že zamestnanci sa dnes o duševnom zdraví rozprávajú oveľa otvorenejšie než pred piatimi rokmi.

Najčastejším dôvodom žiadostí zostáva zotavenie sa zo zranenia alebo choroby, ktoré uviedlo 57 percent zamestnancov. Na treťom mieste sa umiestnila starostlivosť o starnúceho rodiča, čo bol motív v 37 percentách žiadostí.

S. Turner zdôraznil, že nárast žiadostí o voľno podporujú aj zamestnávateľské benefity a legislatíva. Povinnú platenú rodinnú a zdravotnú dovolenku zaviedlo 13 štátov USA a Washington D. C., uvádza The Center for American Progress. Nemožnosť poberať mzdu počas neplateného voľna pritom podľa S. Turnera brzdí ďalší nárast žiadostí. „Ak viete, že nebudete mať žiadny príjem, znamená to, že táto možnosť je pre mnohých menej dostupná,“ vysvetlil.

Mnoho zamestnávateľov preto zavádza vlastné programy plateného voľna v snahe udržať si zamestnancov alebo prilákať nových. „Vidíme, že firmy stále častejšie rozširujú interné politiky, čo mení dynamiku v oblasti zamestnaneckých dovoleniek,“ dodal S. Turner.