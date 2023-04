Profesionálni investori predpovedajú, že dolár sa ešte viac prepadne, keďže trh podceňuje nadchádzajúce uvoľňovanie menovej politiky Americkou centrálnou bankou. Podľa najnovšieho prieskumu MLIV Pulse agentúry Bloomberg očakáva až 87 percent z 331 respondentov, že Fed zníži úrokové sadzby na úroveň tri a menej percenta. Malo by k tomu dôjsť v uvoľňovacom cykle, ktorý sa podľa 40 percent respondentov začne už tento rok. To je v kontraste s trhovými cenami, ktoré počas najbližších dvoch rokoch počítajú so sadzbou na úrovni zhruba 3,05 percenta.

Investori sú negatívne naladení aj voči doláru, pričom medzi názormi pesimistov a optimistov existuje rozdiel až 17 percentuálnych bodov. Mnohí jasne uvádzajú, že za ich pesimizmus môže príliš vysoké smerovanie výnosov. Druhou najčastejšou odpoveďou v prieskume bolo, že stresy v bankovom sektore zasiahnu najmä Spojené štáty, z čoho ďalej vyplýva, že politika Fedu bude musieť byť oproti globálnym konkurentom miernejšia. Pesimizmus voči doláru však nemajú na svedomí výlučne iba problémy Ameriky. Prekvapivo veľká skupina investorov verí, že hlavnou príčinou poklesu dolára bude buď posilnenie japonského jenu, alebo čínskeho jüanu.

Prečo je to prekvapujúce? Po prvé, nový guvernér japonskej centrálnej banky Kazuo Ueda sa doteraz snažil byť čo najnudnejší a nedával veľké nádeje tým, ktorí stavajú na koniec politiky super uvoľnenia, ktorá môže za oslabenie jenu. Ak by však začal konať, tak by to pravdepodobne viedlo k významnému posilneniu japonskej meny. Existujú totiž dôkazy, že aj malé zmeny politiky japonskej centrálnej banky môžu mať na jen až neprimerane veľký vplyv.

Po druhé, index ekonomických prekvapení banky Citigroup sa pre Čínu tento mesiac takmer dostal na najvyššiu úroveň od roku 2006, no jüan aj napriek tomu v roku 2023 posilnil len o približne jedno percento. Okrem pretrvávajúceho geopolitického rizika to môže mať na svedomí aj skutočnosť, že investori potrebujú čas, aby si zvykli na to, že čínsky obchod je späť v hre.

Riziko všeobecnejšieho odklonu od dolára je niečím, čomu investori venujú obzvlášť veľkú pozornosť. Väčšina respondentov prieskumu si myslí, že americká mena bude do desiatich rokov tvoriť menej než polovicu globálnych rezerv. Najmä medzi maloobchodnou komunitou je však badať skôr optimizmus. Väčšina týchto milovníkov dolára verí, že úrokové sadzby Fedu sú v skutočnosti podhodnotené.

Riziko úplného fiaska v oblasti dlhového stropu, zdá sa, ostalo bez povšimnutia. Málokto by dnes totiž pochyboval o tom, že je súčasné politické prostredie extrémne zatrpknuté a riziká sú minimálne také vysoké, ako po minulé roky. Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnej trhovej odpovede na akýkoľvek vážny prešľap, ako príklad najlepšie poslúži americká dlhová kríza z roku 2011. Výnosy vtedy výrazne klesli, no dolár sa počas tohto obdobia posilnil, keďže myšlienkam investorov dominovala hlavne neochota riskovať.