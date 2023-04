Investori na Wall Street vedia, že menová politika Federálneho rezervného systému má oneskorený dopad na trhy. To znamená, že trvá určitý čas, kým sa ekonomika prispôsobí zvyšovaniu alebo znižovaniu úrokových sadzieb.

Napriek tomu, že najnovšie štatistické údaje, ktoré indikujú zdravie ekonomiky ako PMI (index nákupných manažérov) či LEI (Leading Economic Index – vedúci ekonomický index), naznačujú, že by už mala byť v recesii. Rast zamestnanosti však zostáva silný a spotrebitelia naďalej míňajú za služby, čo udržiava ekonomiku v pohybe. Vzhľadom na to, že nástup recesie bol zdĺhavejší, než sa predpokladalo, pokles výkonnosti ekonomiky by sa potenciálne mohol vyvíjať postupným, pomalším tempom.

Na Wall Street je veľa zaužívaných prísloví, ale jedno z nich opakovane platí: „Fed zvyšuje sadzby, kým sa niečo nerozbije.“ V súvislosti s nedávnymi otrasmi v bankovníctve, ktoré trh zažil minulý mesiac, si aj bežní investori kladú otázku, či kolaps banky Silicon Valley v USA a Credit Suisse v Európe nie je zlomovým bodom, ktorý spôsobí, že Fed zastaví svoju politiku sprísňovania. Analytici predpovedajú, že po prestávke vo zvyšovaní sadzieb bude do konca roka nasledovať ich znižovanie. Naliehavejšou otázkou však je, či tieto opatrenia budú stačiť na odstránenie hospodárskych škôd spôsobených najagresívnejším cyklom sprísňovania sadzieb zo strany Fedu za posledné polstoročie.

Fed sa obzerá dozadu

Napriek stovkám odborníkov a ekonómov, ktorí pracujú vo Fede, ich schopnosť presne načasovať zvyšovanie a znižovanie sadzieb nie je o nič vedeckejšia činnosť, ako odhadnúť smer vetra vystrčením naslineného prsta do vzduchu. Fed určuje, kedy má prestať zvyšovať sadzby pozorovaním. Zastaví sa vtedy, keď ekonomika skoncuje s rastom. Naopak, sadzby zvyšuje, keď spozoruje, že ekonomika prestáva klesať. To znamená, že Fed sa neustále pozerá dozadu a reaguje na minulé hospodárske podmienky namiesto toho, aby bol aktívny.

Neuvedomuje si, že trvá najmenej rok, kým sa jeho politické kroky v plnej miere vstrebú do ekonomiky. V dôsledku toho si Fed, podobne ako kapitán potápajúcej sa lode, často príliš neskoro uvedomí, že hrozí recesia, a keď sa pokúsi odvrátiť ekonomiku od katastrofy, je už neskoro. Osud ekonomiky je spečatený oneskorením menovej politiky a investori sa musia pripraviť na blížiace sa dôsledky.

Dáta hovoria nekompromisnou rečou