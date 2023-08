Poľsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko podporujú návrh predĺžiť zákaz dovozu obilia z Ukrajiny do svojich krajín do konca tohto roka. Podľa agentúry Reuters to uviedol poľský minister pôdohospodárstva Robert Telus. Platnosť súčasného zákazu sa skončí 15. septembra.

Európska únia umožnila v máji týmto piatim krajinám susediacim s Ukrajinou zakázať na svojom trhu predaj ukrajinskej pšenice, kukurice, repkového semena a slnečnicových semien. Tranzit týchto komodít do ďalších krajín nie je obmedzený. Zákazom dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov sa krajiny snažia chrániť domácich poľnohospodárov.

Rusko v polovici júla odstúpilo od takzvaných čiernomorských obilných dohôd. Tie umožňovali Ukrajine bojujúcej proti Rusku vyvážať obilie a ďalšie poľnohospodárske produkty aj cez ruskú blokádu v Čiernom mori. Rusko po odstúpení od dohody zintenzívnilo útoky na ukrajinské prístavy, čo viedlo k výraznému poškodeniu exportnej infraštruktúry.

Na dovoz poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny do EÚ, hlavne obilnín a hydinového mäsa, sa sťažujú slovenskí aj českí poľnohospodári. Podľa Agrárnej komory aj Poľnohospodárskeho zväzu majú poľnohospodári prebytky z vlaňajšej produkcie a môže hroziť, že nebudú mať kam uskladniť tohtoročnú úrodu. Podľa komory by Česko, rovnako ako Poľsko alebo Slovensko, malo zaviesť na dovoz niektorých komodít embargo.