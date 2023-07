Neuzavretie obilnej dohody medzi Ukrajinou, Ruskom a ich mediačnými partnermi z Turecka a OSN môže spôsobiť v Afrike humanitárnu katastrofu. Mlynári vyzývajú Európsku komisiu na to, aby konečne zabezpečila funkčné logistické koridory pre ukrajinské obilie a múku, ktorá má smerovať do Afriky a nie do krajín EÚ. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM).

„Európska komisia v posledných mesiacoch preukazovala, že stojí na strane voľného trhu. Poľnohospodári i potravinári v krajinách hraničiacich s Ukrajinou musia preto čeliť enormnému tlaku dovozov týchto komodít. To vyústilo do zákazu dovozov zo strany jednotlivých postihnutých štátov. Teraz však nastal čas, aby aj členské krajiny západnej Európy a samotná Európska komisia preukázali, že sú schopní plniť verejné sľuby o tranzitných koridoroch," povedal Lapšanský.

Pripomenul, že v stredu 19. júla pritom Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko podpísali vo Varšave spoločné stanovisko, v ktorom žiadajú predĺženie zákazu dovozu obilia z Ukrajiny na ich trhy. Stalo sa tak tesne pred rokovaniami všetkých členských štátov, ktoré sa uskutočnia tento týždeň v Bruseli. Signatárske krajiny v spoločnej deklarácii uviedli, že podporujú pokračovanie prepravy obilia z Ukrajiny cez ich územie, ale ponechajú v platnosti zákaz dovozu ukrajinského obilia do svojich krajín do konca roka 2023.

„Európska komisia rada hovorí o tom, čo má ako byť. Aktuálna situácia si však vyžaduje nie slová, ale konkrétne činy, prípravu logistiky a financovanie tejto obrovskej humanitárnej operácie. Štáty priamo susediace s Ukrajinou, ich poľnohospodári, potravinári, ale i kontrolné inštitúcie a dopravné kapacity budú týmto procesom najzaťaženejšie. Už dnes to vidieť na naplnenosti sýpok i cenovej vojne, ktorá v týchto krajinách prebieha. Nielen slovenskí mlynári, ale ani poľnohospodári nie sú schopní konkurovať neraz dumpingovým cenám komodít a potravín z Ukrajiny aj pre neporovnateľne prísnejšiu legislatívu v EÚ,“ podčiarkol.

„Vyzývame preto zodpovedné európske inštitúcie, aby začali túto situáciu riešiť nielen formou vyhlásení a deklarácií, ale najmä reálnymi a zmysluplnými problém riešiacimi činmi. Inak hrozí v Afrike humanitárna kríza i nestabilita obrovských rozmerov a v krajinách stredovýchodnej Európy kolaps poľnohospodárstva a potravinárstva," dodal Lapšanský.

Slovenská spoločnosť mlynárov združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má šesť členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Zamestnáva takmer 500 pracovníkov.