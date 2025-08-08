Líder koaličnej SNS Andrej Danko očakáva, že minister zdravotníctva Kamil Šaško zruší tender na záchranky. Ak tak neurobí, vyzýva ho na odstúpenie z funkcie.
„Pán minister, hoď uterák, pretože ak nezrušíš túto súťaž, nedá sa to vysvetliť, iné riešenie nie je,“ vyhlásil predseda národniarov, poukazujúc na upozornenia Úradu pre verejné obstarávanie, že tender je v rozpore s európskymi predpismi, či na odstúpenie siete Penta Hospitals.
Danko vyčíta ministrovi vysoké náklady na tender a kritizuje ho, že mu na riadenie sektora nestačí ani desať miliárd eur.
Opozičné strany v súvislosti s verejným obstarávaním podali návrh na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu zdravotníctva, pričom kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov.