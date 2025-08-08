Sieť Penta Hospitals sa rozhodla odstúpiť z výberového konania na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Krok odôvodnila netransparentným priebehom súťaže.
„Okolo tendra vzniklo množstvo vážnych a nezodpovedaných otázok, pričom podľa Úradu pre verejné obstarávanie bol pripravený v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie. Rozhodnutie sme prijali ešte pred vyhodnotením výberového konania a obdržaním rozhodnutia zo strany ministerstva zdravotníctva,“ uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovakia Radoslav Čuha.
Do súťaže spoločnosť pôvodne podala žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie 29 ambulancií záchrannej zdravotnej služby – ôsmich ambulancií rýchlej lekárskej pomoci a 21 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci.