Tender na záchranky vyvoláva už od začiatku otázniky. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo zdravotníctva ale odmieta zverejniť oficiálny zoznam osôb, ktoré sú v komisii zastúpené, otázne sú aj niektoré podmienky tendra. Do súťaže sa rozhodla zapojiť aj sieť Penta Hospitals. „Pripravili sme projekty, splnili sme kritériá určené pre výberové konanie, no netušíme, kto, kedy a na základe čoho bude projekty z pohľadu podmienok tendra vyhodnocovať“, potvrdil jej generálny riaditeľ Radoslav Čuha.

Prečo sa Penta Hospitals rozhodla zapojiť do tendra na záchranky?

Zámer vstúpiť do poskytovania záchrannej zdravotnej služby vychádza z našej prirodzenej ambície zvyšovať komplexnosť zdravotníckych služieb. Prednemocničnú urgentnú zdravotnú starostlivosť nemožno oddeliť od nemocničnej urgentnej starostlivosti, ktorú naše nemocnice poskytujú na svojich urgentných príjmoch. Po výstavbe koncovej Nemocnice Bory išlo zároveň o ďalšiu časť zdravotnej starostlivosti, ktorú sme plánovali doplniť do vyššie spomínanej komplexnosti. Sme stabilná sieť, ktorá chce nadviazať na dlhoročné skúsenosti s dopravnou zdravotnou službou s takmer celoslovenským pôsobením. Keďže Penta v minulosti už záchranky úspešne prevádzkovala, nejde o pre nás neznáme teritórium.

O koľko bodov ste sa uchádzali?

V mene spoločnosti Penta Hospitals DZS, a.s., sme podali žiadosť do výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie 29 ambulancií záchrannej zdravotnej služby – konkrétne 8 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 21 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).

V ktorých lokalitách?

Všetky lokality sa nachádzajú na západnom Slovensku v okolí našich nemocníc – na Boroch, v Galante, Dunajskej Strede a Topoľčanoch.

Ako budete mať zabezpečené vozidlá záchraniek? Alebo ich už máte kúpené?

Do výberového konania sme nevstupovali s už zakúpenými vozidlami. Požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie sme dokladovali kombináciou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na sanitky a vinkuláciou finančných prostriedkov na nákup nových vozidiel. Tento postup je v súlade s podmienkami výberového konania.

A čo personál, budete ho mať dostatok?

Ak nám budú pridelené ambulancie záchrannej zdravotnej služby, tak áno. Plne si uvedomujeme, že otázka personálneho zabezpečenia predstavuje asi najväčšiu výzvu pre všetkých uchádzačov vo výberovom konaní.

Ako vnímate aktuálne dianie okolo tendra?

Doterajšiu komunikáciu zodpovedných osôb vnímame ako nešťastnú a netransparentnú. Pripravili sme projekty, ktorými sa uchádzame o prevádzkovanie staníc a ambulancií ZZS, splnili sme mandatórne kritériá určené pre výberové konanie, no netušíme, kto, kedy a na základe čoho bude projekty z pohľadu podmienok tendra vyhodnocovať.

Podľa opozície je tender netransparentný a môže byť zmanipulovaný.

Zverejnené informácie o nomináciách osôb na ministerstve zdravotníctva a na operačnom stredisku, zodpovedných za výberové konanie a súvisiacu legislatívu, vyvolávajú mnohé otázniky.

Mala spoločnosť Penta Hospitals informácie o tom, kto sedí v komisii, ktorá rozhoduje o prideľovaní licencií?

Nie, nemali sme takéto informácie. Dozvedeli sme sa ich z médií, sociálnych sietí a – ako som už spomínal – z verejných vystúpení opozičných politikov.

Ako vnímate nastavenie podmienok vyhodnotenia kritérií výberového konania?

Na jednej strane vítame, že nastavené podmienky umožňujú uchádzať sa aj novým poskytovateľom. Zdravá konkurencia vždy dokáže vytvoriť tlak na rast kvality a efektívnosti. Mandatórne kritériá sú známe, avšak konkrétne pravidlá vyhodnocovania kritérií nikdy neboli zverejnené.

V čom sú podľa vás nedostatky?

Kocky sú hodené a spoločne sledujeme priebeh výberového konania. Osobne by sme sa však určite nebránili reálnej súťaži v rámci štandardného verejného obstarávania. V čase konsolidácie verejných financií by bolo namieste, aby si uchádzači mohli konkurovať aj ponúknutou cenou, za ktorú by boli ochotní a schopní prevádzkovať stanice a ambulancie ZZS – a takto šetriť verejné zdroje. Samozrejme, pri dodržaní prísnych, vopred zadefinovaných kvalitatívnych parametrov.

Bola by spoločnosť Penta Hospitals ochotná zverejniť projekt, s ktorým sa uchádzala o body?

Áno, v záujme vyššej transparentnosti nemáme problém po ukončení výberového konania udeliť jeho realizátorovi súhlas na zverejnenie našich projektov.