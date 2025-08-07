Ministerstvo zdravotníctva podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pripravilo tender na záchranky v rozpore s európskymi predpismi. Rozpor deklarovala Európska únia ešte v roku 2020 v reakcii na predošlé verejné obstarávanie.
Súčasná situácia je podľa predsedu ÚVO Petra Kuboviča dôsledkom dlhodobo neriešených nedostatkov slovenskej legislatívy. „Za päť rokov nebol rezort zdravotníctva schopný pripraviť úpravu zákonov tak, aby boli v súlade s predpismi Európskej únie,“ uviedol.
EÚ v roku 2020 zdôraznila, že pravidlá tendra sú pri zabezpečovaní služieb sanitiek záväzné pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a potenciálne aj súkromné zdravotné poisťovne. „Kontrakty môžu byť uzavreté iba vtedy, ak im predchádzalo súťažné konanie,“ vysvetlil Kubovič.
Komunikovať vo veci začal ešte bývalý predseda úradu Miroslav Hlivák s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Vznikla aj pracovná skupina odborníkov, ktorá mala pripraviť nové znenie predpisov a harmonogram legislatívneho procesu. Po odchode Krajčího a nástupe exministra Vladimíra Lengvarského sa skupina napriek apelom nestretla ani raz. Nová pracovná skupina rokovala až v júni 2022.
„Súčasného ministra Kamila Šaška sme upozornili, že aj napriek prijatým úpravám zdravotníckej legislatívy jej rozpor s európskym právom v oblasti verejného obstarávania naďalej pretrváva,“ zdôraznil Kubovič. ÚVO je pripravený spolupracovať s rezortom zdravotníctva pri úprave legislatívy.