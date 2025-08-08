Opozičné strany v Národnej rade podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi pre podľa nich netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek.
Poslanec František Majerský z KDH skonštatoval, že koaličný Hlas „spackal“ tender tak, ako sa to nepodarilo ani exministrovi zdravotníctva Pavlovi Paškovi. „Takto na hulváta to ešte nikdy nikto neurobil,“ poznamenal Majerský. V minulosti sa podľa neho nestalo, aby súťaž vyhrala firma, ktorá nikdy nepôsobila v záchrannej zdravotnej službe. Zároveň avizoval, že podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Verejné obstarávanie kritizuje okrem opozície aj koaličná SNS či Lekárske odborové združenie.