Odvodové zaťaženie pre zamestnávateľov v potravinárstve a v živočíšnej výrobe sa zatiaľ dočasne nezníži. Ide totiž o štátnu pomoc, ktorú musí Slovensku najprv schváliť Európska komisia. Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle už vypracovala schému štátnej pomoci. Spolu so všetkou potrebnou dokumentáciou ju prostredníctvom Protimonopolného úradu zaslala Európskej komisii na posúdenie a schválenie.

„Sociálna poisťovňa v súčasnosti čaká na termín konzultácie s Európskou komisiou a následné schválenie pravidiel, na základe ktorých si budú môcť určené subjekty za svojich zamestnancov uplatniť odvodovú úľavu na poistnom," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Do času rozhodnutia Európskej komisie Sociálna poisťovňa potravinárom odporúča neupravovať si mzdové softvéry a platiť poistné v riadnej výške tak ako pred 1. augustom 2023.

„Ak by sa totiž dodatočne preukázalo, že pri odvodovej úľave ide o nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by ju museli vrátiť, a to aj s penále. Toto riziko Sociálna poisťovňa eliminuje práve rokovaním s EK v prospech samotných potravinárov," upozorňuje hovorca poisťovne. Proces odvodovej úľavy bude možné podľa neho začať až po odsúhlasení schémy Európskou komisiou a jej zverejnení v Obchodnom vestníku.

Zamestnávateľom v potravinárstve a v živočíšnej výrobe má od augusta dočasne klesnúť odvodové zaťaženie. Toto opatrenie schválil parlament koncom júna tohto roka na návrh poslancov za stranu Smer-SD Richarda Takáča a exministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera, keď za ich návrh hlasovalo 101 poslancov. Štát zamestnávateľom odpustí časť sociálnych odvodov za ich zamestnancov.

Prvýkrát nemá zamestnávateľ platiť poistné za august tohto roka a naposledy za január budúceho roka. Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej však bude mať vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa.

Zamestnávateľ vo vymedzených odvetviach nebude pol roka platiť za zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistenie do rezervného fondu solidarity. Odvodová úľava na toto poistné sa vypočíta z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac najviac v sume 700 eur. Ide o sumu tohtoročnej minimálnej mzdy, pričom táto suma sa použije aj za január budúceho roka.