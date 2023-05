Americký dolár v pondelok mierne posilňuje ku košu mien. Dohoda o dlhovom strope v Spojených štátoch zvýšila na svetových trhoch chuť investorov k rizikám. Obchodovanie je v pondelok mierne kvôli sviatkom v USA a časti Európy, vrátane Británie.

Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, vzrástol o takmer 0,1 percenta na 104,27 bodu. Euro voči doláru oslabilo o 0,2 percenta na 1,0711 dolára. Dolár k jenu klesol o 0,2 percenta na 140,35 jenu. Kurz eura voči jenu sa znížil o 0,4 percenta na 150,28 jenu.

Americký demokratický prezident Joe Biden a republikánsky šéf Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy dosiahli konečnú dohodu na zvýšení limitu pre zadlženie Spojených štátov, čo americkej vláde umožní vyhnúť sa platobnej neschopnosti. Kompromis počíta s tým, že platnosť pravidiel o dlhovom strope federálnej vlády bude pozastavená do začiatku roka 2025, teda až do doby po budúcich prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia na jeseň 2024.

Dohodu ešte musí schváliť Kongres, a je potrebné, aby bola schválená do 5. júna. Americká ministerka financií Janet Yellenová v piatok vyhlásila, že pokiaľ Kongres do 5. júna nezvýši dlhový strop zo súčasných 31,4 bilióna dolárov, vláda sa dostane do platobnej neschopnosti.

Dolár naďalej podporujú zvesti o tom, že cyklus zvyšovania úrokových sadzieb v USA nemusí skončiť tak skoro, ako sa vzhľadom k známkam ekonomickej sily očakávalo. Ďalšie zvyšovanie úrokov by mohlo podporiť dolár v čase, keď sa zmiernia obavy o americký dlhový strop, uviedla agentúra Reuters.

Euro príliš nezareagovalo na správu o predčasných voľbách v Španielsku. Španielsky premiér Pedro Sánchez po porážke svojej strany v nedeľných miestnych a regionálnych voľbách vyhlásil parlamentné voľby už na 23. júla. Doteraz sa očakávalo, že sa uskutočnia koncom roka.

Turecká líra sa v pondelok dotkla nového rekordného minima 20,10 za dolár po tom, čo doterajší prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu zvíťazil vo voľbách.